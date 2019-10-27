Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин впервые провел эфир студии телеканала «Матч Премьер». Ранее он выступал в качестве эксперта, который должен только отвечать на вопросы.

    «Спасибо корреспонденту, что так долго говорил. У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься», – сказал во время эфира Аршавин.

    • Уроженец Ленинграда завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • Больше всего матчей Аршавин провел за «Зенит».
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 13:58
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      СССР 1985 18 часов назад

      Так держать! Все было отменно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      playsh 20 часов назад

      У Аршавина всё получится,язык у него подвешен.
      И говорит всегда по делу,умница.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 22 часа назад

      Зачем корове седло?Но если взглянуть в даль...Седло на эту корову наденут.(от нашего мнения ничего не зависит).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      СССР 1985 > ZENIT***** 18 часов назад

      Вы у коровы спросите, может она Вам и ответит.) А по сути, АСА был на высоте, все умно, с долей тонкого юмора!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -26

      rammax fcsm 27 октября, 15:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как можно это сурикатное ЧМО , с его ********* фальцетиком, с этим мерзким, противным голосочком в эфир выпускать??

      -65
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -26

      rammax fcsm > rammax fcsm 23 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      там написано "ПИтДеРСКИМ"

      -64
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      СССР 1985 > rammax fcsm 18 часов назад

      О Боги, как же тебя ломает, белолажный.) Значит АСА справился на УРА!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -26

      rammax fcsm > СССР 1985 16 часов назад

      ты дурак? бога НЕТ.....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru