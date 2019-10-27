«У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин впервые провел эфир студии телеканала «Матч Премьер». Ранее он выступал в качестве эксперта, который должен только отвечать на вопросы.
«Спасибо корреспонденту, что так долго говорил. У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься», – сказал во время эфира Аршавин.
- Уроженец Ленинграда завершил игровую карьеру в прошлом году.
- Больше всего матчей Аршавин провел за «Зенит».
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.
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Источник: твиттер Тимура Журавеля