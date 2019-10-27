«У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин впервые провел эфир студии телеканала «Матч Премьер». Ранее он выступал в качестве эксперта, который должен только отвечать на вопросы.

«Спасибо корреспонденту, что так долго говорил. У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься», – сказал во время эфира Аршавин.

Уроженец Ленинграда завершил игровую карьеру в прошлом году.

Больше всего матчей Аршавин провел за «Зенит».

Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.