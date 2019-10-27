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  • «У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего

«У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего

27 октября 2019, 13:58
8

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин впервые провел эфир студии телеканала «Матч Премьер». Ранее он выступал в качестве эксперта, который должен только отвечать на вопросы.

«Спасибо корреспонденту, что так долго говорил. У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься», – сказал во время эфира Аршавин.

  • Уроженец Ленинграда завершил игровую карьеру в прошлом году.
  • Больше всего матчей Аршавин провел за «Зенит».
  • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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rammax fcsm
1572178705
как можно это сурикатное ЧМО , с его ********* фальцетиком, с этим мерзким, противным голосочком в эфир выпускать??
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ZENIT*****
1572184367
Зачем корове седло?Но если взглянуть в даль...Седло на эту корову наденут.(от нашего мнения ничего не зависит).
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Plyash
1572191748
У Аршавина всё получится,язык у него подвешен. И говорит всегда по делу,умница.
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СССР 1985
1572199553
Так держать! Все было отменно!
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