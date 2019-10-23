AS: Ла Лига оспорит перенос Эль Класико на 18 декабря

Испанская Ла Лига не согласна с переносом матча 10-го тура «Барселона» — «Реал», сообщает As.
Руководство лиги будет добиваться отмены решения в судах.
Испанская футбольная федерация утвердила 18 декабря новой датой проведения матча.
- Изначально матч был запланирован на 26 октября.
- Игру пришлось перенести из-за соображений безопасности.
- В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Источник: AS