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    AS: Ла Лига оспорит перенос Эль Класико на 18 декабря

    Испанская Ла Лига не согласна с переносом матча 10-го тура «Барселона» «Реал», сообщает As.

    Руководство лиги будет добиваться отмены решения в судах.

    Испанская футбольная федерация утвердила 18 декабря новой датой проведения матча.

    • Изначально матч был запланирован на 26 октября.
    • Игру пришлось перенести из-за соображений безопасности.
    • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

    Источник: AS

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