El Confidencial: Гвардиолу пригласят участвовать в выборах главы Каталонии. Он может вернуться в «Барселону»

Партия «Вместе за Каталонию» рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в качестве будущего кандидата на пост главы Женералитета Каталонии.

Политик Артур Мас выступил с идеей приглашения Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии.

«В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола», – сказал Мас.

Сообщается, что Гвардиола не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может вернуться в «Барселону». Его жена и дети живут в Каталонии.