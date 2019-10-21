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  • El Confidencial: Гвардиолу пригласят участвовать в выборах главы Каталонии. Он может вернуться в «Барселону»

El Confidencial: Гвардиолу пригласят участвовать в выборах главы Каталонии. Он может вернуться в «Барселону»

21 октября 2019, 18:24
8

Партия «Вместе за Каталонию» рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в качестве будущего кандидата на пост главы Женералитета Каталонии.

Политик Артур Мас выступил с идеей приглашения Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии.

«В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола», – сказал Мас.

Сообщается, что Гвардиола не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может вернуться в «Барселону». Его жена и дети живут в Каталонии.

  • Контракт Гвардиолы с английским клубом истекает в июне 2021 года.
  • Женералитет Каталонии – высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии, возглавляется президентом Женералитата, выполняющим функции главы Каталонии.

Источник: El Confidencial
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Испания Барселона Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (8)
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Yev
1571676214
Ну если он станет премьером, то тогда он вернётся в город Барселона, а не в клуб.
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Cules2013
1571676932
Сомнительное предложение. Как частное лицо Пеп может говорить, что хочет, и получит максимум денежный штраф. А, если полезет в политику, то через пару лет тюремный срок могут выписать уже ему. Нафиг это сдалось ему? Да и сам он говорил, что не спешит уходить из Сити, пока не возьмёт ЛЧ, шейхи ему безоговорочно доверяют, а о возвращении в Каталонию и Барселону он неоднократно отвечал отрицательно.
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koli4ka
1571676949
у него же денег хватает,зачем ему участь предшественников???
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Saracen Jr
1571677439
Похоже все забыли из-за чего он ушёл из барсы. Так вот, пока бартомеу будет президентом, ни о каком возвращении пепа всерьёз говорить бесполезно. А фраза этого пачана скорее шутка чем реальная правда
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TOL47
1571677484
Футбол или политика, зачем Гвардиоле в дерьмо лезть.
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zigbert
1571760398
Гвардиола не настолько глуп что бы лезть в политику.
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