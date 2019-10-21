El Confidencial: Гвардиолу пригласят участвовать в выборах главы Каталонии. Он может вернуться в «Барселону»

Партия «Вместе за Каталонию» рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в качестве будущего кандидата на пост главы Женералитета Каталонии.
Политик Артур Мас выступил с идеей приглашения Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии.
«В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола», – сказал Мас.
Сообщается, что Гвардиола не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может вернуться в «Барселону». Его жена и дети живут в Каталонии.
- Контракт Гвардиолы с английским клубом истекает в июне 2021 года.
- Женералитет Каталонии – высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии, возглавляется президентом Женералитата, выполняющим функции главы Каталонии.
Источник: El Confidencial