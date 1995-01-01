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    Червиченко: «В первых пяти командах РПЛ все тренеры – россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новом главном тренере команды Доменико Тедеско.

    «Спартак» перешел на новую схему игры? Они могут переходить на что угодно, но дело в том, что нет игры, взаимосвязи, и, на мой взгляд, как бы мы эти схемы ни называли, играет коллектив практически в одно и то же. Решение хорошее, когда дает результат, а когда на 92-й минуте ты еле-еле уносишь с поля ноги, это, мне кажется, говорит о многом.

    Пока что Тедеско никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно.

    На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?» — приводит слова Червиченко News.ru.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • После 13 сыгранных матчей московская команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: News.ru

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии17
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      Рейтинг: +21057

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Только мудак может заявить, что взять иностранца - это выпендривание. Даже гос. компании с червем не согласятся. Только мудак по одной игре может делать такие безапелляционные выводы.

      0
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      Рейтинг: +3560

      порт 8 минут назад

      Да какая разница, какая нафиг национальность у тренера. Главное результат, а остальное второстепенно.

      0
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      Рейтинг: +6401

      батог 13 минут назад

      Толстый, наконец-то ! Я уж думал ты помер, прости Господи ! Долго же ты собирался, без тебя все лето и осень. Скучно !!!

      0
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      Рейтинг: +405

      evgevg13 17 минут назад

      Лишь бы тявкнуть из за угла...

      0
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      Рейтинг: +509

      Frankfurt Am Main 20 минут назад

      А я то думал что червь заболел от избытка веса и он трагически скончался, а он-то жывой жырная свенья.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6184

      derrik2000 28 минут назад

      Червяку прежде чем что-то там быть "против", необходимо ВСЕГДА говорить "А, вот, во время, когда Я был хозяином...", а уже потом дальше.
      Может быть, при таком начале его "спитчей" процентов 90 и вообще не появились бы.

      0
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      Рейтинг: +276

      Muhametshin 37 минут назад

      Д я уже миллион раз говорил что не из за кононова плохая игра у спартака, а из за отсутствия игры непосредственно у футболистов чтото с командой надо делать а не тренеров менять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Волька 1 час назад

      Вонючий жиробас и здесь влез.Сдохни свиноматка

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18217

      VVM1964 1 час назад

      Так ... - значит мы на правильном пути )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      giluxa1963 > VVM1964 47 минут назад

      В ФНЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1106

      овертайм 1 час назад

      в пятой - беларус)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1564

      giluxa1963 > овертайм 47 минут назад

      ну он явно имел ввиду русско-язычные

      1
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      ...
      Рейтинг: +1106

      овертайм > giluxa1963 47 минут назад

      near bird))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10012

      vladimir-7 > овертайм 43 минуты назад

      Он наш, из СССР!!!

      1
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      Рейтинг: +1106

      овертайм > vladimir-7 37 минут назад

      русский и из ссср - это как бы разные вещи)))

      -1
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      Рейтинг: +10012

      vladimir-7 > овертайм 30 минут назад

      Интересно, в чем разница?

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      Рейтинг: +1106

      овертайм > vladimir-7 26 минут назад

      то есть у тебя есть сомнения в чем разница, допустим нынешних прибалтов и россиян?) а нет, нету разницы))) старков в спартаке тоже был россиянином?)

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