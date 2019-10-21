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  • Червиченко: «В первых пяти командах РПЛ все тренеры – россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца»

Червиченко: «В первых пяти командах РПЛ все тренеры – россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца»

21 октября 2019, 17:40
35

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новом главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Спартак» перешел на новую схему игры? Они могут переходить на что угодно, но дело в том, что нет игры, взаимосвязи, и, на мой взгляд, как бы мы эти схемы ни называли, играет коллектив практически в одно и то же. Решение хорошее, когда дает результат, а когда на 92-й минуте ты еле-еле уносишь с поля ноги, это, мне кажется, говорит о многом.

Пока что Тедеско никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно.

На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?» — приводит слова Червиченко News.ru.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • После 13 сыгранных матчей московская команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Червиченко Андрей
Комментарии (35)
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VVM1964
1571669126
Так ... - значит мы на правильном пути )))
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Волька
1571669211
Вонючий жиробас и здесь влез.Сдохни свиноматка
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Muhametshin
1571670555
Д я уже миллион раз говорил что не из за кононова плохая игра у спартака, а из за отсутствия игры непосредственно у футболистов чтото с командой надо делать а не тренеров менять
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evgevg13
1571671758
Лишь бы тявкнуть из за угла...
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батог
1571672034
Толстый, наконец-то ! Я уж думал ты помер, прости Господи ! Долго же ты собирался, без тебя все лето и осень. Скучно !!!
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paracetamol
1571672874
И чё, помогли вам ваши немцы, свинки?
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erma
1571673732
То, что происходит внутри нашего чемпионата и его результаты - это не повод хвалить или ругать наших тренеров. Все становится на места когда наши клубы начинают играть в Европе. И тут, как в песне: "Больно мне, больно." У нас принято все по весне считать. Давайте подождем до весны, а там обсудим.
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Серж 69
1571677709
Червиченко-что-то фамилия твоя какая-то червивая,да и ты сам червяк хороший,всё не угомонишься ни как,всё извиваешься судорожно и гадишь беспрестанно.Да,быть может,у Тедеско и не получится ничего,но зачем сейчас вопить,он что,команду три месяца готовил?Как можно после одной игры делать какие-то выводы?Ты то сам в чём преуспел,бабуин плешивый?
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ivany4
1571680864
Ну наконец-то клоун объявился.))) А я уж грешным делом подумал что он за ум взялся.)
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Агасфер
1571681549
Гончаренко не россиянин,Червь!
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