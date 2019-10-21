Червиченко: «В первых пяти командах РПЛ все тренеры – россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новом главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Спартак» перешел на новую схему игры? Они могут переходить на что угодно, но дело в том, что нет игры, взаимосвязи, и, на мой взгляд, как бы мы эти схемы ни называли, играет коллектив практически в одно и то же. Решение хорошее, когда дает результат, а когда на 92-й минуте ты еле-еле уносишь с поля ноги, это, мне кажется, говорит о многом.

Пока что Тедеско никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно.

На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?» — приводит слова Червиченко News.ru.