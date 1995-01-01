Главные новости утра. Слуцкий установил рекорд «Витесса», Тедеско не считает проблемой лимит на легионеров

1). Дяде Лене удачи!
2). Понимаю Артема, после спартака везде кайф)))
3). главное что все живы
4).Доменико, ты еще не знаешь какой лимит в ФНЛ!
5).Точно главная новость!?
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