Главные новости утра. Слуцкий установил рекорд «Витесса», Тедеско не считает проблемой лимит на легионеров

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      Alex-96 43 секунды назад

      1). Дяде Лене удачи!
      2). Понимаю Артема, после спартака везде кайф)))
      3). главное что все живы
      4).Доменико, ты еще не знаешь какой лимит в ФНЛ!
      5).Точно главная новость!?

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