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  • Месси забил «Эйбару» восьмой гол в семи последних играх и впервые с апреля забил в двух матчах Примеры подряд

Месси забил «Эйбару» восьмой гол в семи последних играх и впервые с апреля забил в двух матчах Примеры подряд

19 октября 2019, 16:10

В девятом туре Примеры «Барселона» в гостях победила «Эйбар» (3:0). Второй гол каталонцев забил форвард Лионель Месси. Видео доступно ниже.

В последних семи матчах против эйбарского клуба аргентинец забил восемь голов. Кроме того, Месси впервые с 6 апреля забил в двух играх чемпионата Испании подряд.

  • В прошлом туре Примеры Месси отправил мяч в ворота «Севильи» (4:0).
  • «Барселона» лидирует в чемпионате.
  • На следующей неделе каталонцы проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

Источник: «Телеспорт»
Испания. Примера Эйбар Барселона Месси Лионель
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