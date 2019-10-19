Месси забил «Эйбару» восьмой гол в семи последних играх и впервые с апреля забил в двух матчах Примеры подряд

В девятом туре Примеры «Барселона» в гостях победила «Эйбар» (3:0). Второй гол каталонцев забил форвард Лионель Месси. Видео доступно ниже.

В последних семи матчах против эйбарского клуба аргентинец забил восемь голов. Кроме того, Месси впервые с 6 апреля забил в двух играх чемпионата Испании подряд.