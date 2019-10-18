Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на воскресный матч в кепках в память о Яшине

В рамках матча 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдут мероприятия в память о бывшем вратаре москвичей Льве Яшине. В частности, голкиперы команд выйдут на встречу в кепках.
На игре ожидают вдову Яшина Валентину Тимофеевну. Перед матчем состоится возложение цветов к памятнику бывшему вратарю – лучшему голкиперу прошлого века по версии ФИФА.
- Журнал France Football ранее объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.
- Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.
- «Динамо» в РПЛ идет в зоне вылета.
Источник: «Чемпионат»