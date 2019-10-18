Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на воскресный матч в кепках в память о Яшине

В рамках матча 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдут мероприятия в память о бывшем вратаре москвичей Льве Яшине. В частности, голкиперы команд выйдут на встречу в кепках.

На игре ожидают вдову Яшина Валентину Тимофеевну. Перед матчем состоится возложение цветов к памятнику бывшему вратарю – лучшему голкиперу прошлого века по версии ФИФА.