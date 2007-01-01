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    Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на воскресный матч в кепках в память о Яшине

    В рамках матча 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдут мероприятия в память о бывшем вратаре москвичей Льве Яшине. В частности, голкиперы команд выйдут на встречу в кепках.

    На игре ожидают вдову Яшина Валентину Тимофеевну. Перед матчем состоится возложение цветов к памятнику бывшему вратарю – лучшему голкиперу прошлого века по версии ФИФА.

    • Журнал France Football ранее объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.
    • Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.
    • «Динамо» в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      propter 3 минуты назад

      Только приветствовать можно!

      0
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      Рейтинг: +1153

      gor77 19 минут назад

      В этом туре могли бы все клубы отметить 90-летие великого вратаря!!!

      2
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      Рейтинг: +34004

      portero > gor77 10 минут назад

      завтра увидим.

      0
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      Рейтинг: +7473

      alex1951 32 минуты назад

      Вот это дело мы одобрямс! Как поклонник ,еще с пеленок ,Динамо - очень рад...
      Его игру впервые увидел в 1962 году . Высшая лига . Калев Таллин - Динамо Москва 1:2 ! Для Калева счет более,чем почетный. Но наш лучший тогда забивака Карл Колло ,умудрился с пендаля Лёву пробить. Игра праздник! С тех пор футбол моя жизнь. Молодцы Краснодар и Динамо...

      2
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      Рейтинг: +77

      Мост 33 минуты назад

      Когда ж появятся новые Яшины,хоть на сотую часть его мастерства.

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      Рейтинг: +34004

      portero 1 час назад

      могут и поиграть в кепках

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      Рейтинг: +12

      Great Tartaria > portero 31 минуту назад

      поддерживаю)) вот всю игру бы провели в них- было бы зрелищно

      2
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      Рейтинг: +175

      Спартач80 1 час назад

      Яшин великий вратарь!

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