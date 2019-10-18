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  • Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на воскресный матч в кепках в память о Яшине

Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на воскресный матч в кепках в память о Яшине

18 октября 2019, 16:30
19

В рамках матча 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» пройдут мероприятия в память о бывшем вратаре москвичей Льве Яшине. В частности, голкиперы команд выйдут на встречу в кепках.

На игре ожидают вдову Яшина Валентину Тимофеевну. Перед матчем состоится возложение цветов к памятнику бывшему вратарю – лучшему голкиперу прошлого века по версии ФИФА.

  • Журнал France Football ранее объявил, что лучшему вратарю мира с этого года будет вручаться трофей имени Льва Яшина.
  • Список претендентов на первый приз, в котором будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football, станет известен 21 октября во Франции.
  • «Динамо» в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Комментарии (19)
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portero
1571408237
могут и поиграть в кепках
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Мост
1571410037
Когда ж появятся новые Яшины,хоть на сотую часть его мастерства.
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alex1951
1571410146
Вот это дело мы одобрямс! Как поклонник ,еще с пеленок ,Динамо - очень рад... Его игру впервые увидел в 1962 году . Высшая лига . Калев Таллин - Динамо Москва 1:2 ! Для Калева счет более,чем почетный. Но наш лучший тогда забивака Карл Колло ,умудрился с пендаля Лёву пробить. Игра праздник! С тех пор футбол моя жизнь. Молодцы Краснодар и Динамо...
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gor77
1571410878
В этом туре могли бы все клубы отметить 90-летие великого вратаря!!!
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Muboraksho
1571413704
Надет Яшина кепку надо заслуженно. Надо каждый тур лучшему вратарю вручат приз в виде кепки Яшина... и может тогда появится в воротах сборной России настоящий Яшин...
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arrivalgist
1571416050
Да, было бы неплохо ради зрелища в кепках с играть, запомнилось бы надолго..
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ZENIT*****
1571420121
Да,в память о великом Яшине,могли бы и все вратари команд ,которые играют а этот день одеть кепки(ну хотя бы наши, рпл ),почтить его память! Великий был ЧЕЛОВЕК,великий был ВРАТАРЬ!
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ЮНик
1571420352
Разве что в кепках... Но не с золотыми медалями Олимпийских игр и чемпионата Европы, как у Яшина и не с "Золотым мячом" как лучшему игроку Европы. Им и не снилось...
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Кузьмич на трибуне
1571426033
Одобряю и поддерживаю. Ещё бы оба вратаря были в чёрных свитерах, как Л.И.Яшин. Будет интересно посмотреть на Сафонова (или Крицука) в кепках.
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zigbert
1571431369
Когда то почти все вратари играли в кепках. Почему бы и не сыграть в этом матче всю игру в кепках голкиперам обоих команд, в честь великого вратаря.
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