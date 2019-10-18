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«Барселона» хочет провести матч с «Реалом» 18 декабря

18 октября 2019, 15:18

«Барселона» опубликовала заявление с официальной позицией клуба касательно проведения матча 10-го тура Примеры против «Реала».

«В четверг клуб проинформировал Комитет по проведению соревнований о своем решении отказаться от варианта с проведением игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу», как было предложено испанской футбольной лигой. Клуб желал провести Класико на «Камп Ноу» 26 октября, предварительно согласовав дату и время, и Комитет был проинформирован об этом в письменном виде.

Клуб полностью уверен в цивилизованном и мирном поведении своих членов и фанатов, которые всегда проявляли себя образцово на «Камп Ноу». Тем не менее, получив решение Комитета по проведению соревнований о переносе матча в связи с «исключительными обстоятельствами», клуб предлагает провести игру 18 декабря.

Клуб сожалеет о неудобствах, которые этот перенос может доставить членам клуба и болельщикам, и начал необходимые процедуры по возврату денег за уже купленные билеты», – говорится в заявлении «Барсы».

Ранее стало известно, что клубы должны согласовать дату проведения матча до утра понедельника.

  • Ла Лига предлагает перенести встречу на 7 декабря.
  • Королевская испанская федерация футбола настаивает на проведении поединка 18 декабря.
  • Позиция «Реала» пока неизвестна.
  • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Реал Барселона
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