«Барселона» хочет провести матч с «Реалом» 18 декабря

«Барселона» опубликовала заявление с официальной позицией клуба касательно проведения матча 10-го тура Примеры против «Реала».

«В четверг клуб проинформировал Комитет по проведению соревнований о своем решении отказаться от варианта с проведением игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу», как было предложено испанской футбольной лигой. Клуб желал провести Класико на «Камп Ноу» 26 октября, предварительно согласовав дату и время, и Комитет был проинформирован об этом в письменном виде.

Клуб полностью уверен в цивилизованном и мирном поведении своих членов и фанатов, которые всегда проявляли себя образцово на «Камп Ноу». Тем не менее, получив решение Комитета по проведению соревнований о переносе матча в связи с «исключительными обстоятельствами», клуб предлагает провести игру 18 декабря.

Клуб сожалеет о неудобствах, которые этот перенос может доставить членам клуба и болельщикам, и начал необходимые процедуры по возврату денег за уже купленные билеты», – говорится в заявлении «Барсы».

Ранее стало известно, что клубы должны согласовать дату проведения матча до утра понедельника.