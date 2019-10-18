Дата проведения матча «Барселона» – «Реал» будет определена до утра понедельника

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола официально перенес матч 10-го тура чемпионата страны между «Барселоной» и «Реалом».
По информации AS, клубам предложено согласовать новую дату игры до 21 октября не позднее 10:00 по местному времени.
Если стороны не смогут договориться, то решение примет Комитет по проведению соревнований.
- Матч был запланирован на 26 октября.
- Ла Лига предлагает перенести встречу на 7 декабря, федерация – на 18 декабря.
- В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Источник: AS