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    Дата проведения матча «Барселона» – «Реал» будет определена до утра понедельника

    Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола официально перенес матч 10-го тура чемпионата страны между «Барселоной» и «Реалом».

    По информации AS, клубам предложено согласовать новую дату игры до 21 октября не позднее 10:00 по местному времени.

    Если стороны не смогут договориться, то решение примет Комитет по проведению соревнований.

    • Матч был запланирован на 26 октября.
    • Ла Лига предлагает перенести встречу на 7 декабря, федерация – на 18 декабря.
    • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

    Источник: AS

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