Дата проведения матча «Барселона» – «Реал» будет определена до утра понедельника

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской федерации футбола официально перенес матч 10-го тура чемпионата страны между «Барселоной» и «Реалом».

По информации AS, клубам предложено согласовать новую дату игры до 21 октября не позднее 10:00 по местному времени.

Если стороны не смогут договориться, то решение примет Комитет по проведению соревнований.