Repubblica: «Милан» зафиксировал рекордные убытки в 155,9 миллиона евро по итогам прошлого сезона

«Милан» зафиксировал рекордные убытки по итогам сезона-2018/19.
По информации источника, руководство «Милана» закладывало в бюджет клуба прогнозируемые убытки в размере 90-100 миллионов евро, однако в конечном счете дефицит составил 155,9 миллиона евро. Это на 20 миллионов больше, чем предыдущий антирекорд в 135,6 миллиона евро, установленный в сезоне-2017/18.
- В прошлом сезоне Серии А «Милан» занял пятое место в таблице, что давало право на попадание в Лигу Европы-2019/20.
- Однако клуб был отстранен от участия в еврокубке из-за проблем с финансовым «фэйр-плейем» (ФФП).
Источник: Repubblica