Repubblica: «Милан» зафиксировал рекордные убытки в 155,9 миллиона евро по итогам прошлого сезона

«Милан» зафиксировал рекордные убытки по итогам сезона-2018/19.

По информации источника, руководство «Милана» закладывало в бюджет клуба прогнозируемые убытки в размере 90-100 миллионов евро, однако в конечном счете дефицит составил 155,9 миллиона евро. Это на 20 миллионов больше, чем предыдущий антирекорд в 135,6 миллиона евро, установленный в сезоне-2017/18.