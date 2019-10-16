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    Repubblica: «Милан» зафиксировал рекордные убытки в 155,9 миллиона евро по итогам прошлого сезона

    «Милан» зафиксировал рекордные убытки по итогам сезона-2018/19.

    По информации источника, руководство «Милана» закладывало в бюджет клуба прогнозируемые убытки в размере 90-100 миллионов евро, однако в конечном счете дефицит составил 155,9 миллиона евро. Это на 20 миллионов больше, чем предыдущий антирекорд в 135,6 миллиона евро, установленный в сезоне-2017/18.

    • В прошлом сезоне Серии А «Милан» занял пятое место в таблице, что давало право на попадание в Лигу Европы-2019/20.
    • Однако клуб был отстранен от участия в еврокубке из-за проблем с финансовым «фэйр-плейем» (ФФП).

    Источник: Repubblica

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