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  • Болгарский журналист – Саутгейту: «Расизм? Это вранье, что вы несете?»

Болгарский журналист – Саутгейту: «Расизм? Это вранье, что вы несете?»

15 октября 2019, 13:05
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции после матча отбора Евро-2020 со сборной Болгарии (6:0) был раскритикован болгарским журналистом.

Саутгейт похвалил арбитра Ивана Бебека, который был готов увести команды с поля из-за расистских выкриков. Английского тренера перебил журналист.

«Это вранье! Что вы несете? Там не было никакой сложной ситуации. Это преувеличение», – крикнул журналист, который не назвал себя.

По словам Саутгейта, когда команда услышала оскорбления, она сразу обратились к арбитрам.

  • Из-за фанатов сборной Болгарии встречу дважды останавливали – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
  • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
  • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
  • Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.

Источник: Evening Standard
Отбор ЧЕ-2020 Европа Англия Болгария Саутгейт Гарет Бебек Иван
Комментарии (2)
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атеист
1571172947
Расисты жалуются на расизм, прикольно.
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Томик
1571183513
Отрабатывают, видимо, механизмы, которые будут использовать опять против нас (да и не только - в любой необходимой им ситуации). Сейчас по мелочам прокатит, потом с поля уйдут, потом стадионы будут дисквалифицировать, потом результаты матчей менять. А борьба с расизмом - это так, один из способов решать свои задачи.
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