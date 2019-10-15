Болгарский журналист – Саутгейту: «Расизм? Это вранье, что вы несете?»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции после матча отбора Евро-2020 со сборной Болгарии (6:0) был раскритикован болгарским журналистом.
Саутгейт похвалил арбитра Ивана Бебека, который был готов увести команды с поля из-за расистских выкриков. Английского тренера перебил журналист.
«Это вранье! Что вы несете? Там не было никакой сложной ситуации. Это преувеличение», – крикнул журналист, который не назвал себя.
По словам Саутгейта, когда команда услышала оскорбления, она сразу обратились к арбитрам.
- Из-за фанатов сборной Болгарии встречу дважды останавливали – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
- Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
- Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
- Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.
Источник: Evening Standard