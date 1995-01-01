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    Болгарский журналист – Саутгейту: «Расизм? Это вранье, что вы несете?»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции после матча отбора Евро-2020 со сборной Болгарии (6:0) был раскритикован болгарским журналистом.

    Саутгейт похвалил арбитра Ивана Бебека, который был готов увести команды с поля из-за расистских выкриков. Английского тренера перебил журналист.

    «Это вранье! Что вы несете? Там не было никакой сложной ситуации. Это преувеличение», – крикнул журналист, который не назвал себя.

    По словам Саутгейта, когда команда услышала оскорбления, она сразу обратились к арбитрам.

    • Из-за фанатов сборной Болгарии встречу дважды останавливали – по мнению арбитра, они оскорбляли чернокожих футболистов гостей.
    • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
    • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
    • Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.

    Источник: Evening Standard

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