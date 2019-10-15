Саутгейт – о проявлении расизма в матче Болгария – Англия: «Когда мы услышали оскорбления, тут же обратились к арбитрам»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал расистские выходки в матче против сборной Болгарии (6:0).

«Официальные лица сработали очень оперативно. Надо это отметить. Когда мы услышали оскорбления, тот тут же обратились к бригаде арбитров. Я общался с игроками по этому поводу, считаю, подобное недопустимо.

Нам удалось дважды заявить о себе: и выиграть матч, и донести ситуацию до всех. Матч дважды останавливали, и я понимал, что для кого-то и этого будет недостаточно.

Отмечу, что в раздевалку наши игроки уходили с улыбками, и для меня это самое главное», – сказал Саутгейт.