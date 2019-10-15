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  • Саутгейт – о проявлении расизма в матче Болгария – Англия: «Когда мы услышали оскорбления, тут же обратились к арбитрам»

Саутгейт – о проявлении расизма в матче Болгария – Англия: «Когда мы услышали оскорбления, тут же обратились к арбитрам»

15 октября 2019, 09:23
6

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал расистские выходки в матче против сборной Болгарии (6:0).

«Официальные лица сработали очень оперативно. Надо это отметить. Когда мы услышали оскорбления, тот тут же обратились к бригаде арбитров. Я общался с игроками по этому поводу, считаю, подобное недопустимо.

Нам удалось дважды заявить о себе: и выиграть матч, и донести ситуацию до всех. Матч дважды останавливали, и я понимал, что для кого-то и этого будет недостаточно.

Отмечу, что в раздевалку наши игроки уходили с улыбками, и для меня это самое главное», – сказал Саутгейт.

  • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
  • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
  • Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.

Источник: BBC
Отбор ЧЕ-2020 Англия Болгария Саутгейт Гарет
Комментарии (6)
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portero
1571124582
Играть надо удоды, вы своих болел слушайте...
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алдан2014
1571131393
Сами торговали черными рабами,а теперь переобулись.В отличии от развитой Европы Болгары афроамериканца и не торговали
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VVadic
1571132257
Если услышали расизм - победа присуждается автоматически! А вот если негры с неграми играют, или услышали одновременно...
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general.lizyukov
1571150132
Какие расистские оскорбления в твой адрес, снежок? Вы хоть херню не пишите. "Оскорбление - как выпивка, действует, если принято" (С) Задолбали из себя жертв делать
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MU-fanatic
1571152501
позорище,а не сборная Англии!
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Сильвербой
1571153068
И главный приз в номинации "долб..*** года", безусловно получает сборная из самой тупорылой страны "голубого шарика"!!!
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