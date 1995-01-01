Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Саутгейт – о проявлении расизма в матче Болгария – Англия: «Когда мы услышали оскорбления, тут же обратились к арбитрам»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал расистские выходки в матче против сборной Болгарии (6:0).

    «Официальные лица сработали очень оперативно. Надо это отметить. Когда мы услышали оскорбления, тот тут же обратились к бригаде арбитров. Я общался с игроками по этому поводу, считаю, подобное недопустимо.

    Нам удалось дважды заявить о себе: и выиграть матч, и донести ситуацию до всех. Матч дважды останавливали, и я понимал, что для кого-то и этого будет недостаточно.

    Отмечу, что в раздевалку наши игроки уходили с улыбками, и для меня это самое главное», – сказал Саутгейт.

    • Футбольная ассоциация Англии пожаловалась в УЕФА после матча.
    • Английская сторона уверена, что оскорбления были направлены в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса.
    • Болгария в семи матчах не одержала ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место группы A.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru