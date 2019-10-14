Отбор Евро-2020. Англия разгромила Болгарию, Косово одержала победу над Черногорией

В группе A прошли очередные матчи отборочного турнира Евро-2020. Сборная Англии одержала разгромную победу над Болгарией в матче, который был омрачен расистскими оскорблениями со стороны болельщиков хозяев.

В параллельном матче сборная Косово добилась уверенной домашней победы над Черногорией.

Отбор Евро-2020. Группа A. 8-й тур

Болгария – Англия – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 7: 0:2 – Баркли, 20; 0:3 – Баркли, 32; 0:4 – Стерлинг, 45; 0:5 – Стерлинг, 69; 0:6 – Кейн, 85.

Косово – Черногория – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Рахмани, 10; 2:0 – Мурики, 34.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков