Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Отбор Евро-2020. Англия разгромила Болгарию, Косово одержала победу над Черногорией

    В группе A прошли очередные матчи отборочного турнира Евро-2020. Сборная Англии одержала разгромную победу над Болгарией в матче, который был омрачен расистскими оскорблениями со стороны болельщиков хозяев.

    В параллельном матче сборная Косово добилась уверенной домашней победы над Черногорией.

    Отбор Евро-2020. Группа A. 8-й тур

    Болгария – Англия – 0:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 7: 0:2 – Баркли, 20; 0:3 – Баркли, 32; 0:4 – Стерлинг, 45; 0:5 – Стерлинг, 69; 0:6 – Кейн, 85.

    Косово – Черногория – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рахмани, 10; 2:0 – Мурики, 34.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2019 23:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru