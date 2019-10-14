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  • Тедеско в сопровождении Цорна направился на свою первую тренировку в «Спартаке»

Тедеско в сопровождении Цорна направился на свою первую тренировку в «Спартаке»

14 октября 2019, 11:39
23

«Спорт-Экспресс» сообщает, что Доменико Тедеско уже находится на базе «Спартака» в Тарасовке.

Немецкий специалист в сопровождении генерального директора клуба Томаса Цорна направился на свое первое занятие в качестве главного тренера московской команды.

Цорн представит Тедеско футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.

  • По итогам 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско.
  • Сергей Кузнецов в новый тренерский штаб не войдет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (23)
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oyabun
1571045750
Раз Цорн так усиленно пропихивал именно этого немца-итальянца, то с него и спрос особый по результатам будет. Это будет правильно.
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spam2009
1571046234
Что тут гадать, по большому счету у Карреры тоже был только один сезон норм, дальше болото. Если сможет встряхнуть спам так как встряхнул шальке, будет норм. А дальше будем посмотреть
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vmonomah17
1571046463
Одно радует, что главный тренер и генеральный директор будут по одной стороне баррикад. Ранее было как в басне "лебедь, рак да щука".
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ЮНик
1571048078
Как бы с этим Тедеско в "пердив" не вылететь с треском. Ничего хорошего ждать не приходится. В "Спартаке" сейчас нужен тренер-деспот-железная рука- чье слово закон! Но таких давно уже нет в нашем футболе. А очередной , четырнадцатый временщик, хороший семьянин, пришедший при Федуне... Очередная "жертва". Очень жаль "Спартак", очень...
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Axe111
1571048480
ФАНТАСТИКА!!!! ОЧЕРЕДНОГО БЕЗДАРЯ ПРИВЕЗЛИ
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DOCTOR PENALTY
1571051398
Маловероятно, что у этого "агронома" получится что-то вырастить на спартаковском поле, с которого убрали ещё не все "ромашки".
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38 попугаев
1571052574
Прикольно что теперь Ещенко и Ребров старше и тренера и ген.директора))
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VVadic
1571055307
Подложили свинью Тодеске
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mixa79
1571057106
Пусть Федун деньгу то отложит. В конце чемпионата возможно надо будет судей покупать дабы в ПЛ остаться
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shurik45
1571059884
Стыки с Шинником или Балтикой ,вот будет зрелище.)
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