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    Тедеско в сопровождении Цорна направился на свою первую тренировку в «Спартаке»

    «Спорт-Экспресс» сообщает, что Доменико Тедеско уже находится на базе «Спартака» в Тарасовке.

    Немецкий специалист в сопровождении генерального директора клуба Томаса Цорна направился на свое первое занятие в качестве главного тренера московской команды.

    Цорн представит Тедеско футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.

    • По итогам 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско.
    • Сергей Кузнецов в новый тренерский штаб не войдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20492

      oyabun 2 минуты назад

      Раз Цорн так усиленно пропихивал именно этого немца-итальянца, то с него и спрос особый по результатам будет. Это будет правильно.

      0
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      Рейтинг: +1638

      Борат 12 минут назад

      посмотрим, что это за тренеришка такой!

      0
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      Рейтинг: +14562

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Успехов тебе, не замёрзни.

      0
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      Рейтинг: +6959

      silver29 36 минут назад

      Пат с поташонком. (Два клоуна, высокий и маленький)

      0
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      Рейтинг: +4736

      ilichkadr > silver29 14 минут назад

      Тарапунька и Штепсель.

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