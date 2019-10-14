Тедеско в сопровождении Цорна направился на свою первую тренировку в «Спартаке»

«Спорт-Экспресс» сообщает, что Доменико Тедеско уже находится на базе «Спартака» в Тарасовке.
Немецкий специалист в сопровождении генерального директора клуба Томаса Цорна направился на свое первое занятие в качестве главного тренера московской команды.
Цорн представит Тедеско футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.
- По итогам 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско.
- Сергей Кузнецов в новый тренерский штаб не войдет.
Источник: «Спорт-Экспресс»