Тедеско в сопровождении Цорна направился на свою первую тренировку в «Спартаке»

«Спорт-Экспресс» сообщает, что Доменико Тедеско уже находится на базе «Спартака» в Тарасовке.

Немецкий специалист в сопровождении генерального директора клуба Томаса Цорна направился на свое первое занятие в качестве главного тренера московской команды.

Цорн представит Тедеско футболистам, которые в настоящее время не находятся в расположении сборных.