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    Федун: «Спасибо Черчесову. Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление сборной России в отборе Евро-2020.

    «Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал», – сказал Федун.

    • В текущем цикле квалификации сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
    • После вчерашней победы над Кипром (5:0) россияне досрочно гарантировали себе участие в Евро-2020.
    • В ноябре команде предстоит еще сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

    Источник: «РБК»

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3683

      paracetamol 5 минут назад

      С кем играли-то?

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      Рейтинг: +1558

      Derzkiy1 8 минут назад

      Спасибо за стабильность с играми где мы явные фавориты ! Раньше вничью бывало играли и проигрывали . Но уверен выйдет более менее равная или чуть получше команда , вся защита с вратарем посыпется и Дзюбе не дадут такие чудные голы забивать

      0
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      Рейтинг: +2360

      InterMilLano1908 34 минуты назад

      Ипать вы нытики... мы совсем недавно с Андоррой в ничью играли и словенцам летели в стыках на ЧМ, а тут хотя бы стабильно играем, когда это наша сборная была сильнее Немцев или Бразильцев??? Ни когда, даже во времена совка

      0
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      Рейтинг: +3052

      Рубинище 35 минут назад

      Пока, игра с Бельгией показала наш уровень, но то, что эти колхозы начали громить конечно радует. Но смотреть уровень нужно по сильным командам.

      0
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      Рейтинг: +2360

      InterMilLano1908 > Рубинище 24 минуты назад

      А с какого такого куя наши обязаны обыгрывать их??? Это тоже самое если говорить что Локо обязан выигрывать Атлетико в ЛЧ...

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      Рейтинг: +572

      Я - легенда 38 минут назад

      Зато из всех московских Спартаков, что мы видели, этот - худший.

      3
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      Рейтинг: +11081

      sssrspartak > Я - легенда 29 минут назад

      полностью согласен!на счет лучшей это федя загнул!для меня лучшая это сборная гуса или сборная когда нагибали французов 3-2!!

      0
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      Рейтинг: +253

      solyh-1962 51 минуту назад

      А Спартаку ни Черчесов
      ни дзюба не подошли.

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      Рейтинг: +568

      polozovs 1 час назад

      Ну все, берегись Тедеску

      0
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      Рейтинг: +344

      Vepras 1 час назад

      В Германии тоже смотрели матч, сборная России играет на троечку, с европейскими титульными сборными на одном фарте не выиграешь.

      1
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      Рейтинг: +326

      Давид59 1 час назад

      Против десятерых киприотов наверное бы любая команда уверенно играла. В домашней встрече с большим трудом выиграли.

      2
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      Рейтинг: +6955

      silver29 1 час назад

      После игры с Сан-Марино, Черчесова наградят за заслуги перед Отечеством первой степени, он национальный герой. Достали пополизы ((((( давайте для начала дрюкнем Бельгию.

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