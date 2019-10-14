Федун: «Спасибо Черчесову. Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление сборной России в отборе Евро-2020.

«Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал», – сказал Федун.