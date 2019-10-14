Федун: «Спасибо Черчесову. Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление сборной России в отборе Евро-2020.
«Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал», – сказал Федун.
- В текущем цикле квалификации сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
- После вчерашней победы над Кипром (5:0) россияне досрочно гарантировали себе участие в Евро-2020.
- В ноябре команде предстоит еще сыграть с Бельгией и Сан-Марино.
Источник: «РБК»