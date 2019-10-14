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  • Федун: «Спасибо Черчесову. Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел»

Федун: «Спасибо Черчесову. Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел»

14 октября 2019, 07:19
32

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление сборной России в отборе Евро-2020.

«Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эта команда играет очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал», – сказал Федун.

  • В текущем цикле квалификации сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
  • После вчерашней победы над Кипром (5:0) россияне досрочно гарантировали себе участие в Евро-2020.
  • В ноябре команде предстоит еще сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

Источник: «РБК»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (32)
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mihail200606
1571028992
С гусом то пободрее сборная была.. Сделали из черчесова мега тренера какого то..
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Давид59
1571029389
Против десятерых киприотов наверное бы любая команда уверенно играла. В домашней встрече с большим трудом выиграли.
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Я - легенда
1571031912
Зато из всех московских Спартаков, что мы видели, этот - худший.
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Derzkiy1
1571033675
Спасибо за стабильность с играми где мы явные фавориты ! Раньше вничью бывало играли и проигрывали . Но уверен выйдет более менее равная или чуть получше команда , вся защита с вратарем посыпется и Дзюбе не дадут такие чудные голы забивать
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paracetamol
1571033837
С кем играли-то?
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piligrim1986
1571038703
да? а в 2008?
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ilichkadr
1571041963
В коем веке соглашусь с Федуном, что на сей раз с аутсайдерами команда сыграла уверенно. Конечно, если не считать голевые моменты, любезно предоставленные аутсайдерами и которые команда откровенно просрала ввиду слабой технической обученности её футболистов. Посмотрим сколько позволит сделать ударов по воротам Бельгия.
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Диктор
1571048190
На этот раз я полностью с ним согласен.
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zigbert
1571050581
Черчесов оценит и не забудет эти слова Федуна.
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Bozigit
1571052436
Не нужно забывать Гуса Ивановича
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