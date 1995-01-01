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    Сборная Италии во второй раз в истории сыграла в зеленой форме

    В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома играла против греков (2:0). Во второй раз в истории итальянцы вышли на поле в зеленой форме. Фото доступно ниже.

    Впервые Италия выступила в зеленой экипировке еще в прошлом веке. Итальянцы уже вышли на чемпионат Европы-2020, став второй командой после Бельгии, добившейся путевки.

    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
    • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
    • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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