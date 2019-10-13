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  • Сборная Италии во второй раз в истории сыграла в зеленой форме

Сборная Италии во второй раз в истории сыграла в зеленой форме

13 октября 2019, 12:30
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В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома играла против греков (2:0). Во второй раз в истории итальянцы вышли на поле в зеленой форме. Фото доступно ниже.

Впервые Италия выступила в зеленой экипировке еще в прошлом веке. Итальянцы уже вышли на чемпионат Европы-2020, став второй командой после Бельгии, добившейся путевки.

  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
  • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
  • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Италия
Комментарии (1)
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Мудакам
1570963605
- слышите? кое-кто говорил, это хорошо, что ты такой зеленый!
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