Сборная Италии во второй раз в истории сыграла в зеленой форме

В седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Италии дома играла против греков (2:0). Во второй раз в истории итальянцы вышли на поле в зеленой форме. Фото доступно ниже.

Впервые Италия выступила в зеленой экипировке еще в прошлом веке. Итальянцы уже вышли на чемпионат Европы-2020, став второй командой после Бельгии, добившейся путевки.