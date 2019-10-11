Клопп – первый за 14 лет тренер «Ливерпуля», который стал лучшим в АПЛ два месяца подряд

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу присудили звание лучшего специалиста АПЛ в сентябре. Немец получил награду второй месяц подряд – он обошел конкурентов и в августе.
Клопп стал первым с 2005 года тренером ливерпульцев, удостоенным награды два раза подряд. 14 лет назад лучшим тренером месяца в ноябре и декабре признавался Рафаэль Бенитес.
- В сентябре «Ливерпуль» выиграл все три матча в АПЛ с общим счетом 6:2.
- Клопп стал тренером месяца в АПЛ в пятый раз за карьеру.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в чемпионате Англии.
Источник: Бомбардир.ру