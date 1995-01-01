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    Клопп – первый за 14 лет тренер «Ливерпуля», который стал лучшим в АПЛ два месяца подряд

    Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу присудили звание лучшего специалиста АПЛ в сентябре. Немец получил награду второй месяц подряд – он обошел конкурентов и в августе.

    Клопп стал первым с 2005 года тренером ливерпульцев, удостоенным награды два раза подряд. 14 лет назад лучшим тренером месяца в ноябре и декабре признавался Рафаэль Бенитес.

    • В сентябре «Ливерпуль» выиграл все три матча в АПЛ с общим счетом 6:2.
    • Клопп стал тренером месяца в АПЛ в пятый раз за карьеру.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в чемпионате Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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