Клопп – первый за 14 лет тренер «Ливерпуля», который стал лучшим в АПЛ два месяца подряд

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу присудили звание лучшего специалиста АПЛ в сентябре. Немец получил награду второй месяц подряд – он обошел конкурентов и в августе.

Клопп стал первым с 2005 года тренером ливерпульцев, удостоенным награды два раза подряд. 14 лет назад лучшим тренером месяца в ноябре и декабре признавался Рафаэль Бенитес.