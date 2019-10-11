У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией

Пресс-служба сборной России опубликовала заявление о состоянии здоровья игроков национальной команды после матча 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.
«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.
После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.
Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведeнного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», – говорится в публикации.
- Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0, одержав шестую победу подряд в квалификации.
- В воскресенье, 13 октября, команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Кипром.
- Если россиянине не проиграют в ближайшем поединке, то досрочно получат путевку на Евро-2020.
Источник: Твиттер сборной России