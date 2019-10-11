У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией

Пресс-служба сборной России опубликовала заявление о состоянии здоровья игроков национальной команды после матча 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведeнного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», – говорится в публикации.