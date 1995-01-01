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    У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией

    Пресс-служба сборной России опубликовала заявление о состоянии здоровья игроков национальной команды после матча 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

    «После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

    После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

    Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведeнного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», – говорится в публикации.

    • Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0, одержав шестую победу подряд в квалификации.
    • В воскресенье, 13 октября, команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Кипром.
    • Если россиянине не проиграют в ближайшем поединке, то досрочно получат путевку на Евро-2020.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6114

      derrik2000 24 минуты назад

      У ряда наших болельщиков тоже после матча на утро начались проблемы со здоровьем. )))

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      Рейтинг: +535

      Я - легенда 51 минуту назад

      Если читать заголовок "У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией", не вдаваясь в текст, то хочется спросить: вискаря шотландского, что ли, переупотребили? ))) Но учитывая, что матч проходил на родине, навряд ли. Хотя могли в качестве прикола пить именно шотландский виски - дабы упрочить победу над Шотландией.

      А то, что в Ларнаку уже сегодня - это правильно. Там тепло. +29.

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