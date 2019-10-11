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  • У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией

У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией

11 октября 2019, 15:34
13

Пресс-служба сборной России опубликовала заявление о состоянии здоровья игроков национальной команды после матча 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведeнного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», – говорится в публикации.

  • Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0, одержав шестую победу подряд в квалификации.
  • В воскресенье, 13 октября, команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Кипром.
  • Если россиянине не проиграют в ближайшем поединке, то досрочно получат путевку на Евро-2020.

Источник: Твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (13)
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Я - легенда
1570798028
Если читать заголовок "У ряда игроков сборной России есть проблемы со здоровьем после матча с Шотландией", не вдаваясь в текст, то хочется спросить: вискаря шотландского, что ли, переупотребили? ))) Но учитывая, что матч проходил на родине, навряд ли. Хотя могли в качестве прикола пить именно шотландский виски - дабы упрочить победу над Шотландией. А то, что в Ларнаку уже сегодня - это правильно. Там тепло. +29.
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derrik2000
1570799640
У ряда наших болельщиков тоже после матча на утро начались проблемы со здоровьем. )))
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алдан2014
1570803597
Ларнака...Неприятные воспоминания
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ALEX TARAN
1570807425
Хорошенько налакались...)))
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Рубинище
1570807876
Если у Марио, то это просто беда для ЦСКА
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Давид59
1570808099
Ну до чего не конкретное заявление! Ну хоть написали бы фамилии игроков! А то страна волнуется (если точнее - клубы волнуются)
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BlackMurder
1570808671
Синячили небось
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nemolod
1570818425
Ничего удивительного-было много столкновений,падений-шотландцы вообще играют жестко,порой грубо! Но надеюсь,к матчу с Кипром большинство игроков сумеют восстановиться!
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