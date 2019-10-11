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  • Аршавин – о Дзюбе: «Он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит»

Аршавин – о Дзюбе: «Он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит»

11 октября 2019, 06:57
14

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о победе россиян в матче отбора к Евро-2020 против Шотландии.

«Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.

Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов», – заявил Аршавин.

  • Сборная России победила сборную Шотландии со счетом 4:0.
  • Дубль на счету Дзюбы, по голу у Оздоева и Головина.
  • Для выхода России на Евро-2020 достаточно не проиграть в матче против Кипра.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Brabus71
1570766684
Желание биться, сумасшедшая энергетика, тащит за собой команду, очущение такое что при нем боятся шланговать... Тут же напихает...
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Atom2020
1570768061
"он как скала" он как дерево в поле ... ветер дует ... дождь идет ... собаки писяют под корень ... а он стоит ... не шелохнется ... вот такой он, богатырь деревянный
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nik55
1570776304
не скала----а дерево
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den161
1570778564
Если бы это все было при росте 175см я аплодировал бы стоя... МЕШОК! )
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нейтральныйкакникто
1570779871
Как сдержать Дзюбу?-----Элементарно, Бельгия покажет как нейтрализовывать такие брёвна-разок уже было ,
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ААМ
1570783577
Посмотрим, как он сыграет против Бельгии.
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paracetamol
1570784348
Может скала, а может и дубина!
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portero
1570787900
игра с Кипром и Ростовом, посмотрим как могучий Дзюба выдержит эти игры....
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