Аршавин – о Дзюбе: «Он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит»

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о победе россиян в матче отбора к Евро-2020 против Шотландии.

«Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.

Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов», – заявил Аршавин.