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    Аршавин – о Дзюбе: «Он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит»

    Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о победе россиян в матче отбора к Евро-2020 против Шотландии.

    «Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.

    Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов», – заявил Аршавин.

    • Сборная России победила сборную Шотландии со счетом 4:0.
    • Дубль на счету Дзюбы, по голу у Оздоева и Головина.
    • Для выхода России на Евро-2020 достаточно не проиграть в матче против Кипра.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +981

      Atom2020 15 минут назад

      "он как скала"
      он как дерево в поле ... ветер дует ... дождь идет ... собаки писяют под корень ... а он стоит ... не шелохнется ... вот такой он, богатырь деревянный

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      Рейтинг: +35

      Brabus71 38 минут назад

      Желание биться, сумасшедшая энергетика, тащит за собой команду, очущение такое что при нем боятся шланговать... Тут же напихает...

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