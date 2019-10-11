Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера сборной России»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы сборной России в отборе Евро-2020 против Шотландии и назвал трех лидеров национальной команды.
«Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. В полном порядке наша сборная или нет – увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать. Дзюба играет великолепно. Он, Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера команды. Они в порядке – и сборная в порядке. Черчесов – молодец. Мы оценили его работу еще по чемпионату мира. Выход на Евро-2020? Выйдем, куда же денемся», – заявил Федун.
- По информации «Спорт-Экспресса», у Федуна и Черчесова есть договоренность о том, что главный тренер сборной России вернется на работу в «Спартак».
- В 2015-м Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит», связывая уход конфликтом с руководством и тренерским штабом.
Источник: «Спорт-Экспресс»