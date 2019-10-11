Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера сборной России»

Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера сборной России»

11 октября 2019, 06:40
9

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы сборной России в отборе Евро-2020 против Шотландии и назвал трех лидеров национальной команды.

«Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. В полном порядке наша сборная или нет – увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать. Дзюба играет великолепно. Он, Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера команды. Они в порядке – и сборная в порядке. Черчесов – молодец. Мы оценили его работу еще по чемпионату мира. Выход на Евро-2020? Выйдем, куда же денемся», – заявил Федун.

  • По информации «Спорт-Экспресса», у Федуна и Черчесова есть договоренность о том, что главный тренер сборной России вернется на работу в «Спартак».
  • В 2015-м Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит», связывая уход конфликтом с руководством и тренерским штабом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1570766860
Джикия вчера был реально очень хорош. Впрочем как и всегда в сборной. Тем удивительнее что в Спартаке оборона это какой то проходной двор.
Ответить
Добрый Бобер
1570769506
"В 2015-м Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит» за бабками, нелепо отмазываясь конфликтом с руководством и тренерским штабом". Вот так будет правильно.
Ответить
19831170
1570779232
А фернандес?
Ответить
Football06
1570782479
А мне Оздоев понравился великолепный матч отбор + силовая борьба + разыгрывал + гол
Ответить
Spartak Piter
1570790176
Вот что то мнение Федуна мне совсем не интересно
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+