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    Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера сборной России»

    Президент «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы сборной России в отборе Евро-2020 против Шотландии и назвал трех лидеров национальной команды.

    «Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. В полном порядке наша сборная или нет – увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать. Дзюба играет великолепно. Он, Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера команды. Они в порядке – и сборная в порядке. Черчесов – молодец. Мы оценили его работу еще по чемпионату мира. Выход на Евро-2020? Выйдем, куда же денемся», – заявил Федун.

    • По информации «Спорт-Экспресса», у Федуна и Черчесова есть договоренность о том, что главный тренер сборной России вернется на работу в «Спартак».
    • В 2015-м Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит», связывая уход конфликтом с руководством и тренерским штабом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20432

      oyabun 35 минут назад

      Джикия вчера был реально очень хорош. Впрочем как и всегда в сборной. Тем удивительнее что в Спартаке оборона это какой то проходной двор.

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      Рейтинг: +6118

      piligrim1986 > oyabun 25 минут назад

      в Спартаке опорная зона - проходной двор

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      Рейтинг: +20432

      oyabun > piligrim1986 23 минуты назад

      А если точнее то вся команда сейчас как дворовая.

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