Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера сборной России»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы сборной России в отборе Евро-2020 против Шотландии и назвал трех лидеров национальной команды.

«Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. В полном порядке наша сборная или нет – увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать. Дзюба играет великолепно. Он, Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера команды. Они в порядке – и сборная в порядке. Черчесов – молодец. Мы оценили его работу еще по чемпионату мира. Выход на Евро-2020? Выйдем, куда же денемся», – заявил Федун.