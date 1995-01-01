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    Журналист Егоров: «В футбольных кругах говорят о договоренности «Спартака» и Черчесова на лето»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться в «Спартак». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «В футбольных кругах говорят о договоренности «Спартака» и Черчесова на лето-2020; о том, что тренером будет Станислав Черчесов», – сказал журналист.

    • Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, занял с командой второе место в РПЛ.
    • На чемпионате мира-2018 сборная России под руководством специалиста вылетела в четвертьфинале.
    • Сейчас и.о. главного тренера «Спартака» является Сергей Кузнецов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3123

      momwig_ 8 минут назад

      Частицу "не" пропустили. "О том, что летом 2020 Черчесов НЕ будет главным тренером Спартака".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      karenmalyshkov 25 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11080

      sssrspartak 53 минуты назад

      кузнецов так и будет тренировать спартак!!и введет его в лидеры!!фнл или пфл!

      0
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      Рейтинг: +6110

      piligrim1986 1 час назад

      говорят, что кур доят, доить пошли - сисек не нашли

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