Журналист Егоров: «В футбольных кругах говорят о договоренности «Спартака» и Черчесова на лето»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться в «Спартак». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«В футбольных кругах говорят о договоренности «Спартака» и Черчесова на лето-2020; о том, что тренером будет Станислав Черчесов», – сказал журналист.