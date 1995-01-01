Журналист Егоров: «В футбольных кругах говорят о договоренности «Спартака» и Черчесова на лето»

Частицу "не" пропустили. "О том, что летом 2020 Черчесов НЕ будет главным тренером Спартака".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может вернуться в «Спартак». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«В футбольных кругах говорят о договоренности «Спартака» и Черчесова на лето-2020; о том, что тренером будет Станислав Черчесов», – сказал журналист.
- Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год, занял с командой второе место в РПЛ.
- На чемпионате мира-2018 сборная России под руководством специалиста вылетела в четвертьфинале.
- Сейчас и.о. главного тренера «Спартака» является Сергей Кузнецов.