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    Сборная России одержала 6 побед подряд с общим счетом 21:1

    В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.

    Команда Станислава Черчесова выиграла в шести поединках подряд – ранее были побеждены все та же Шотландия, дважды Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

    В этих играх россияне забили 21 гол, а пропустили всего один.

    Как играет сборная России и почему нам скучно?

    Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      playsh 12 минут назад

      Вот с Бельгией ещё бы разобраться,пока на ходу.Но ,к сожалению, будет большой перерыв.Может оно и к лучшему.Бельгия это далеко не Шотландия.Пусть ещё побольше "заматереют".

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