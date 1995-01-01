Сборная России одержала 6 побед подряд с общим счетом 21:1

В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.

Команда Станислава Черчесова выиграла в шести поединках подряд – ранее были побеждены все та же Шотландия, дважды Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

В этих играх россияне забили 21 гол, а пропустили всего один.

Как играет сборная России и почему нам скучно?

Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига