Сборная России одержала 6 побед подряд с общим счетом 21:1

Вот с Бельгией ещё бы разобраться,пока на ходу.Но ,к сожалению, будет большой перерыв.Может оно и к лучшему.Бельгия это далеко не Шотландия.Пусть ещё побольше "заматереют".
В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле разгромила Шотландию со счетом 4:0.
Команда Станислава Черчесова выиграла в шести поединках подряд – ранее были побеждены все та же Шотландия, дважды Казахстан, Кипр и Сан-Марино.
В этих играх россияне забили 21 гол, а пропустили всего один.
Как играет сборная России и почему нам скучно?
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига