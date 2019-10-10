Жирков вышел на пятое место по числу матчей за сборную России

игрок - легенда, а не какой-то там зелёный молодняк,
таких как Юра, лишь бы больше в нашем чемпе, как-то так...))
Полузащитник сборной России Юрий Жирков принимает участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.
Эта игра стала для 36-летнего футболиста 91-й в составе национальной команды.
По этому показателю Жирков догнал Александра Кержакова и делит с ним пятое место в истории.
Больше них за сборную России сыграли только Василий Березуцкий (101), Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).