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    Жирков вышел на пятое место по числу матчей за сборную России

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков принимает участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

    Эта игра стала для 36-летнего футболиста 91-й в составе национальной команды.

    По этому показателю Жирков догнал Александра Кержакова и делит с ним пятое место в истории.

    Больше них за сборную России сыграли только Василий Березуцкий (101), Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2019 23:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +602

      Сенситив 1 час назад

      игрок - легенда, а не какой-то там зелёный молодняк,
      таких как Юра, лишь бы больше в нашем чемпе, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +2522

      атеист 1 час назад

      Юра - всегда один из лучших! Молодец! ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3641

      paracetamol 1 час назад

      Юра не стареет по крайней мере душой!

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