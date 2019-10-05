Марадона станцевал после первой победы своей команды с мая

В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2).

Для клуба эта победа стала первой с мая этого года, а также дебютной под руководством Марадоны. В раздевалке 58-летний специалист отпраздновал успех своей команды танцем в стиле новозеландской Хаки.