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    Марадона станцевал после первой победы своей команды с мая

    В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2).

    Для клуба эта победа стала первой с мая этого года, а также дебютной под руководством Марадоны. В раздевалке 58-летний специалист отпраздновал успех своей команды танцем в стиле новозеландской Хаки.

    • Марадона возглавил «Химнасия и Эсгрима» в сентябре этого года.
    • При аргентинском тренере клуб провел четыре матча, три из которых были проиграны.

    Источник: твиттер Conclusion

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +743

      ruded 1 час назад

      интересные у них танцы...

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      Рейтинг: +626

      ZENIT84, > ruded 1 час назад

      так это кокаиновый танец)))) марик нюхнул и вошёл в образ)))

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