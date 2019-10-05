Марадона станцевал после первой победы своей команды с мая

интересные у них танцы...
В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2).
Для клуба эта победа стала первой с мая этого года, а также дебютной под руководством Марадоны. В раздевалке 58-летний специалист отпраздновал успех своей команды танцем в стиле новозеландской Хаки.
#Superliga| #Maradona ganó su primer partido como DT de #GimnasiaLP (4-2 a #GodoyCruz) y así lo festejó en el vestuario mendocino.pic.twitter.com/PsImX71lIh— Conclusión (@ConclusionRos) October 5, 2019
- Марадона возглавил «Химнасия и Эсгрима» в сентябре этого года.
- При аргентинском тренере клуб провел четыре матча, три из которых были проиграны.