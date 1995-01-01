«Химнасия и Эсгрима» одержала первую победу при Марадоне

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В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2).
Для «Химнасии» эта победа стала первой с мая, а также дебютной под руководством 58-летнего специалиста. Теперь клуб занимает 23-е место в таблице Суперлиги, опережая на один балл «Годой-Крус», идущий последним.
- Марадона возглавил «Химнасия и Эсгрима» в сентябре этого года.
- При аргентинском тренере клуб провел четыре матча, три из которых были проиграны.