«Химнасия и Эсгрима» одержала первую победу при Марадоне

В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2).

Для «Химнасии» эта победа стала первой с мая, а также дебютной под руководством 58-летнего специалиста. Теперь клуб занимает 23-е место в таблице Суперлиги, опережая на один балл «Годой-Крус», идущий последним.