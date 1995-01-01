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    «Локомотив»: «Смолов должен ехать в сборную»

    Форвард «Локомотива» Федор Смолов поедет в расположение сборной России, несмотря на травму, полученную в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

    «У Смолова небольшое растяжение. По матчу с «Арсеналом» нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней.

    В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с «Арсеналом», это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой.

    На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата», – сообщил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.

    • Ранее в клубе сообщили, что Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии.
    • Форварда из-за травмы заменили на 83-й минуте матча с «Атлетико».
    • Матч РоссияШотландия состоится 10 октября.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2299

      InterMilLano1908 3 минуты назад

      Ага после матчей с зенитом и Атлетико... ему бы опять в Урал сьездить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1453

      Борат 28 минут назад

      Зачем там нужен этот дегенерат?!
      Пускай к бузовой едет морковку тереть)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      Пельш 1 30 минут назад

      Ему в ЖКХ нужно идти, воробьёв убивать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3419

      paracetamol 49 минут назад

      Нахр он там нужен. Только проездные и чаевые тратить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2959

      САДЫЧОК 1 час назад

      Пока в сборной Смолов , Дзюба и Черчесов рассчитывать НЕ НА ЧТО !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      так как Смолов вчера сыграл в ЛЧ против атлетико, извините но скажу очень громкие слова Дзюба в нападании куда лучше нынешнего Смолова...

      4
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