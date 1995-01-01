«Локомотив»: «Смолов должен ехать в сборную»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов поедет в расположение сборной России, несмотря на травму, полученную в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«У Смолова небольшое растяжение. По матчу с «Арсеналом» нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней.

В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с «Арсеналом», это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой.

На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата», – сообщил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.