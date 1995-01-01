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    Жемалетдинов травмировал заднюю поверхность бедра, Смолов повредил голеностоп

    «Локомотив» рассказал о травмах полузащитника Рифата Жемалетдинова и форварда Федора Смолова, полученных в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

    «Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра. В четверг, 3 октября, Рифату будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.

    Федор Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии», – сообщается на сайте «Локомотива».

    • Жемалетдинов получил травму на 33-й минуте матча с мадридцами и был заменен.
    • Смолова из-за травмы заменили на 83-й минуте.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1785

      erma 31 минуту назад

      Как в анекдоте - одна плохая новость, другая хорошая.

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      Рейтинг: +7508

      parevg 48 минут назад

      Здоровья парням!!!! пол команды лечатся, что-то не то в мед центре команды...

      0
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      Рейтинг: +787

      loko-the_best > parevg 41 минуту назад

      Серьезно? То, что пацаны бьются и получают по ногам - это проблема мед центра?

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      Рейтинг: +7508

      parevg > loko-the_best 35 минут назад

      А в прошлом сезоне они не бились, или по ногам их не били???, но такого количества травм не было. Слава Богу, кресты никто не рвет (тьфу, тьфу).

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      Рейтинг: +7062

      Skull_Boy 1 час назад

      Да от Смолова толку нет

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      Рейтинг: +71

      Rio_ter > Skull_Boy 45 минут назад

      А от Эдера есть?

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      Рейтинг: +787

      loko-the_best > Skull_Boy 41 минуту назад

      А от тебя?

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      Рейтинг: +7508

      parevg > Rio_ter 40 минут назад

      Еще меньше. Я был рад когда подписали Луку, но после того момента в игре с Ростовом, он похоже попал в опалу...

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