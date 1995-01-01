Жемалетдинов травмировал заднюю поверхность бедра, Смолов повредил голеностоп

«Локомотив» рассказал о травмах полузащитника Рифата Жемалетдинова и форварда Федора Смолова, полученных в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра. В четверг, 3 октября, Рифату будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.

Федор Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии», – сообщается на сайте «Локомотива».