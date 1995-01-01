Суперкубок УЕФА-2020/21 пройдет в Белфасте

«Уинздор Парк» в Белфасте примет Суперкубок УЕФА сезона-2020/21, сообщила пресс-служба союза.
На стадионе, основанном в 1906-м году, выступает национальная сборная Северной Ирландии и полупрофессиональный клуб «Линфилд».
В марте 2015-го года после отборочной встречи Евро-2016 в конструкции стадиона была обнаружена трещина. Позже стадион был закрыт на реконструкцию, в итоге которой его вместимость сократилась до 18500 мест.
- Ранее УЕФА объявил список городов, которые примут финал Лиги чемпионов в период 2021-2023. Решающий матч сезона-2020/21 пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- Финал Лиги Европы-2020/21 состоится на стадионе имени Романа Санчеса Писхуана в Севилье.
- Президент УЕФА Александер Чеферин также анонсировал появление VAR в Лиге Европы, начиная с плей-офф текущего сезона, и сообщил о том, что в 2021-м году появится третий еврокубок.