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    Суперкубок УЕФА-2020/21 пройдет в Белфасте

    «Уинздор Парк» в Белфасте примет Суперкубок УЕФА сезона-2020/21, сообщила пресс-служба союза.

    На стадионе, основанном в 1906-м году, выступает национальная сборная Северной Ирландии и полупрофессиональный клуб «Линфилд».

    В марте 2015-го года после отборочной встречи Евро-2016 в конструкции стадиона была обнаружена трещина. Позже стадион был закрыт на реконструкцию, в итоге которой его вместимость сократилась до 18500 мест.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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