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    Финал ЛЕ-2020/21 пройдет на домашнем стадионе «Севильи»

    Пресс-служба «Севильи» сообщила о том, что домашний стадион имени Романа Санчеса Писхуана примет финал Лиги Европы сезона-2020/21.

    Объект вместимостью 43883 зрителей был построен в 1955-м году. Арена приняла полуфинал ЧМ-1982 и решающий матч Кубка европейских Чемпионов-1985/86.

    В 2018-м году клуб анонсировал реконструкцию, в результате которой к 2021-му году количество мест увеличится до 47-ми тысяч.

    • Пять побед «Севильи» во втором по значимости еврокубке – лучший показатель за всю его историю. В сезонах 2005/06 и -06/07 команда побеждала при Хуанде Рамосе, а с 2014-го по 2016-й год – под руководством Унаи Эмери.
    • В ближайшее время станет известно место проведения финала Лиги чемпионов 2021-го года. По данным Sky Sports, матч пройдет в Санкт-Петербурге.

    Источник: Официальный твиттер «Севильи»

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