Кудряшов: «Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать у Шотландии»

Защитник сборной России Федор Кудряшов считает, что национальной команде рано расслабляться, несмотря на выгодное положение в группе отбора Евро-2020.

«Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией. Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось», – сказал Кудряшов.