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    Кудряшов: «Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать у Шотландии»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов считает, что национальной команде рано расслабляться, несмотря на выгодное положение в группе отбора Евро-2020.

    «Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией. Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось», – сказал Кудряшов.

    • По итогам шести туров россияне занимают второе место в квалификационной группе, уступая только Бельгии.
    • Команде Станислава Черчесова осталось провести четыре матча отбора – с Шотландией и Бельгией дома, а также с Кипром и Сан-Марино в гостях.
    • В Лиге наций сборная России перед последним туром лидировала в группе с Турцией и Швецией, но проиграла скандинавам и не смогла получить повышение в классе.

    Источник: «Известия»

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