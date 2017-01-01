Кудряшов: «Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать у Шотландии»

Защитник сборной России Федор Кудряшов считает, что национальной команде рано расслабляться, несмотря на выгодное положение в группе отбора Евро-2020.
«Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией. Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось», – сказал Кудряшов.
- По итогам шести туров россияне занимают второе место в квалификационной группе, уступая только Бельгии.
- Команде Станислава Черчесова осталось провести четыре матча отбора – с Шотландией и Бельгией дома, а также с Кипром и Сан-Марино в гостях.
- В Лиге наций сборная России перед последним туром лидировала в группе с Турцией и Швецией, но проиграла скандинавам и не смогла получить повышение в классе.