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    Отбор ЧЕ-2020. Покер Роналду помог Португалии разгромить Литву, Сербия победила Люксембург

    В группе В отборочного цикла Евро-2020 состоялись матчи шестого тура. Сборная Португалии благодаря покеру Криштиану Роналду победила в Литве.

    В другой встрече сербы победили Люксембург. Лидирует в группе Украина, идущая второй Португалия отстает от нее на пять очков.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа В. 6-й тур

    Литва – Португалия – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Роналду, 7 (с пенальти); 1:1 – Андрюшкевичус, 28; 1:2 – Роналду, 62; 1:3 – Роналду, 6; 1:4 – Роналду, 76; 1:5 – Карвалью, 90+2.

    Люксембург – Сербия – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Митрович, 36; 0:2 – Радоньич, 55; 1:2 – Тюрпель, 66; 1:3 – Митрович, 78.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2019 23:55
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