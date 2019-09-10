Отбор ЧЕ-2020. Покер Роналду помог Португалии разгромить Литву, Сербия победила Люксембург

В группе В отборочного цикла Евро-2020 состоялись матчи шестого тура. Сборная Португалии благодаря покеру Криштиану Роналду победила в Литве.

В другой встрече сербы победили Люксембург. Лидирует в группе Украина, идущая второй Португалия отстает от нее на пять очков.

Отбор ЧЕ-2020. Группа В. 6-й тур

Литва – Португалия – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Роналду, 7 (с пенальти); 1:1 – Андрюшкевичус, 28; 1:2 – Роналду, 62; 1:3 – Роналду, 6; 1:4 – Роналду, 76; 1:5 – Карвалью, 90+2.

Люксембург – Сербия – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Митрович, 36; 0:2 – Радоньич, 55; 1:2 – Тюрпель, 66; 1:3 – Митрович, 78.

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