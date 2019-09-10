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    Бородюк – о сборной России: «У некоторых игроков много пиара, но игра показывает, что им еще многому учиться»

    Экс-тренер сборной Казахстана и сборной России Александр Бородюк прокомментировал исход матча отбора к Евро-2020, в котором россияне одержали минимальную победу (1:0).

    «Ряд игроков очень понравился, сыграли на характере, прежде всего – это Жирков и Фернандес. Некоторые, которых я не хотел бы называть, разочаровали. У них было много пиара, их расхваливала пресса, но игра показывает, что им еще многому надо учиться.

    Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу – с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.

    Из таких игр всегда стоит делать правильные выводы. Накануне Дания приезжала в Грузию и еле-еле сыграла 0:0, а ведь дома забили им пять мячей. Здесь на первый план выходят мотивация, подготовка и характер. Нашей сборной еще предстоит много поработать», – заявил Бородюк.

    • Бородюк работал главным тренером сборной Казахстана в 2017 году.
    • С 2002 по 2012 год специалист работал тренером молодежной сборной России и помощником главного тренера в основной национальной команде.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      AHTUNGBOL 4 минуты назад

      Миранчук, Ахметов просто космос..

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