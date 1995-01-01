Черчесов: «Результат – пять баллов, болельщики – пять с плюсом по четырехбальной системе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о матче 6-го тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

– Это был матч из серии победить и забыть?

– И то, и другое, и третье. Сегодня забыть, завтра разберем, потом проанализируем. Команда правильно была расставлена. Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Казахстан хорошая команда, у них 7 очков. Виден почерк тренера.

– Как оцените стадион и болельщиков Калининграда?

– Болельщики на пять с плюсом по четырехбальной системе. Наконец, мы тут забили. Год назад со шведами не удалось. Игра получилась похожей на ту. Хорошо, что выиграли. Хороший город, нас тут хорошо встречают. Единственное, мы ничего не видим кроме стадиона и гостиницы.

– Две игры в этом микроцикле получились непростыми?

– Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом. Игроки приедут через месяц и забудут, что было. Тренер такое позволить себе не может.

Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0.

6 сентября команда Черчесова добыла волевую победу над Шотландией (2:1).

После шести туров в активе россиян 15 очков. Больше только у лидера группы Бельгии – 18.

Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов