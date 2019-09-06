Черышев опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Вингер сборной России Денис Черышев опубликовал в инстаграме фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

«Наша сила в команде! Идем дальше, всем спасибо за поддержку», – подписал снимок Черышев.

Россия одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

Следующий соперник россиян – Казахстан.

Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?