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    Черышев опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

    Вингер сборной России Денис Черышев опубликовал в инстаграме фотографию из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

    «Наша сила в команде! Идем дальше, всем спасибо за поддержку», – подписал снимок Черышев.

    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

    text

    Публикация от text (@cheryshev90)

    Источник: Инстаграм Дениса Черышева

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +840

      neim 52 минуты назад

      Удачи в игре с Казахстаном девятого сентября и задача выхода на евро 2020 будет решена на 99 % !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8432

      Диктор 1 час назад

      Красавчики пацаны-уважуха .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      playsh 1 час назад

      Молодцы, тут уж не поспоришь,заслужили.Желаем продолжения.

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