Главные новости утра. Португалия сократила отрыв от России в рейтинге УЕФА, «Млада Болеслав» согласилась отпустить Комличенко в ЦСКА

Итальянский журналист изданий MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com Микаэль Брага прокомментировал вылет московского «Спартака» из Лиги Европы от португальской «Браги» в раунде плей-офф квалификации :
"Мне кажется, «Спартак» не хотел проходить «Брагу» и дальше выступать в Лиге Европы. За последние две недели он выиграл два значимых матча в чемпионате у ЦСКА и «Крыльев Советов», что помогло ему подняться в число лидеров, скоро встреча с «Зенитом». Но то, что произошло в Лиге Европы… Такое отношение к еврокубку – это просто позор. Зачем удачно играть в чемпионате и добираться до еврокубков, если потом ты обращаешь на них недостаточно внимания, потому что должен сыграть удачно в чемпионате. Зачем? Чтобы опять выйти в еврокубки? Это же замкнутый круг получается."
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