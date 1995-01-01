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    Ди Марцио: «Интер» хочет переподписать контракт с Икарди и отдать в аренду

    «Интер» намерен отдать в аренду форварда Мауро Икарди.

    За несколько дней до окончания трансферного окна в Европе миланский клуб планирует продлить контракт с нападающим, после чего попробует отправить Мауро в аренду в другой клуб.

    Об этом решении руководства «Интера» было объявлено на встрече с агентом игрока Вандой Нарой.

    Ди Марцио утверждает, что будущий клуб экс-капитана «Интера» уже известен. Мауро перейдет в «Монако».

    Ранее сторона игрока заверяла, что Икарди намерен остаться в «Интере».

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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