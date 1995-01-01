Ди Марцио: «Интер» хочет переподписать контракт с Икарди и отдать в аренду

«Интер» намерен отдать в аренду форварда Мауро Икарди.
За несколько дней до окончания трансферного окна в Европе миланский клуб планирует продлить контракт с нападающим, после чего попробует отправить Мауро в аренду в другой клуб.
Об этом решении руководства «Интера» было объявлено на встрече с агентом игрока Вандой Нарой.
Ди Марцио утверждает, что будущий клуб экс-капитана «Интера» уже известен. Мауро перейдет в «Монако».
Ранее сторона игрока заверяла, что Икарди намерен остаться в «Интере».
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.