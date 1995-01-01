Ди Марцио: «Интер» хочет переподписать контракт с Икарди и отдать в аренду

«Интер» намерен отдать в аренду форварда Мауро Икарди.

За несколько дней до окончания трансферного окна в Европе миланский клуб планирует продлить контракт с нападающим, после чего попробует отправить Мауро в аренду в другой клуб.

Об этом решении руководства «Интера» было объявлено на встрече с агентом игрока Вандой Нарой.

Ди Марцио утверждает, что будущий клуб экс-капитана «Интера» уже известен. Мауро перейдет в «Монако».

Ранее сторона игрока заверяла, что Икарди намерен остаться в «Интере».