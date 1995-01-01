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    Икарди решил остаться в «Интере»

    Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не покинет миланский клуб этим летом.

    Ранее главный тренер команды Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на аргентинца, настаивая на его продаже.

    «Это правда, что он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в «Интере». Он не верит, что его карьера в клубе подошла к концу. О его выборе было известно еще в начале лета. И Мауро остался верен своим словам. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера», – сказала Нара.

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +48

      Суворов_лучший 5 часов назад

      Ночной агент всегда сделает по-своему

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      Рейтинг: +447

      Randy Ram 6 часов назад

      Блин!!! Как я хочу, чтобы он опять заиграл как раньше - напор, голевое чутьё...!!! Чтобы и дальше забивал и покорял рекорды клуба...

      0
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      Рейтинг: +2080

      TOMSON 7 часов назад

      Икарди ли решил?

      0
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      Рейтинг: +1498

      Vladarg 7 часов назад

      Ну ну.верим.были огромные планы уйти на более жирный контракт.не получилось.вот и весь расклад.с таким агентом Икарди сильно рискует окончательно загубить свою карьеру.

      2
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      Рейтинг: +73539

      zigbert 7 часов назад

      Вопрос только один -нужен ли он Интеру?

      2
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      Рейтинг: +4041

      la verdad 8 часов назад

      Икарди решил?)))
      Сейчас уже Интер решает...

      2
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      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      После такой истерии вряд ли твоему мужу будет уютно в Интере.

      1
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      Рейтинг: +460

      OBOLEV 8 часов назад

      Поздно вспохвотились )

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      Рейтинг: +4041

      la verdad > OBOLEV 8 часов назад

      Учи русский, позорник

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