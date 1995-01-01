Икарди решил остаться в «Интере»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не покинет миланский клуб этим летом.

Ранее главный тренер команды Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на аргентинца, настаивая на его продаже.

«Это правда, что он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в «Интере». Он не верит, что его карьера в клубе подошла к концу. О его выборе было известно еще в начале лета. И Мауро остался верен своим словам. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера», – сказала Нара.