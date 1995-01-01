Конов: «Млада» согласилась на условия ЦСКА по Комличенко

Форвард чешской «Млады» Николай Комличенко в ближайшее время будет объявлен в качестве футболиста ЦСКА. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«Млада» согласилась на условия ЦСКА, препятствий для перехода Комличенко нет. Нападающий совсем близко. Формально еще не перешел, но тут вопрос подписи/медосмотра/проморолика на клубном канале», – заявил журналист.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что чешский клуб был готов отпустить Комличенко за 2,8 миллиона евро, когда ЦСКА предлагал аренду с правом выкупа, что не устраивало «Младу».