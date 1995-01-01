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    Конов: «Млада» согласилась на условия ЦСКА по Комличенко

    Форвард чешской «Млады» Николай Комличенко в ближайшее время будет объявлен в качестве футболиста ЦСКА. Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Млада» согласилась на условия ЦСКА, препятствий для перехода Комличенко нет. Нападающий совсем близко. Формально еще не перешел, но тут вопрос подписи/медосмотра/проморолика на клубном канале», – заявил журналист.

    «Спорт-Экспресс» сообщал, что чешский клуб был готов отпустить Комличенко за 2,8 миллиона евро, когда ЦСКА предлагал аренду с правом выкупа, что не устраивало «Младу».

    • В прошлом сезоне Комличенко сыграл 33 матча и забил 29 мячей.
    • В нынешнем розыгрыше чемпионата у российского футболиста семь голов в семи играх.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1280

      Derzkiy1 49 минут назад

      Чалов на фланг или в 2 нп?))) странное приобретение ... в центр поля лучше бы кого нашли

      1
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      Рейтинг: +634

      shikari__ > Derzkiy1 23 минуты назад

      а до этого в 1 нападающего играли? Сигурдссон кем был тогда? все просто Чалов - Комличенко, Сигурдссон в полузащиту опускается, когда поправится.

      0
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      Рейтинг: +1312

      Антон bx14e 49 минут назад

      Может про эту новость чудо-комментатор Шнякин вчера 83 раза повторил фразу "И Это Правда"?)

      0
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      Рейтинг: +4715

      Агасфер 53 минуты назад

      Гончаренко крупно надувает Гинера,каким-то чудодейственным способом убедив того,что проблема нынешнего ЦСКА-в нападении и обороне.Защитников скупают,как на зимнюю засолку,и натужно ищут суперфорвардов.А проблема ЦСКА-в опорной зоне и организации атаки,ибо нынешний Влашич проигрывает прошлогоднему "арендованному",а безальтернативные протеже главного тренера-Обляков и Ахметов,стреляют раз в год,как и положено "палке",или ружью,висящему на ковре не стенке.Нужен новый Вернблум и Дзагоев(в лучший период),или Ромка-финн(донаркотического периода).

      0
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      Рейтинг: +1312

      Антон bx14e > Агасфер 27 минут назад

      Ну или ЖО+Вагнер Лав+Жирков+Карвальо+Олич+Думбия+Муса+Чиди Одия)

      0
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      Рейтинг: +2178

      Dgad 58 минут назад

      Не знаю радоваться или плакать..по мне так Комличенко кот в мешке.

      2
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      Рейтинг: +1682

      все_будет_AUDI > Dgad 54 минуты назад

      Лучше так чем никак

      0
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      ...
      Рейтинг: +4715

      Агасфер > все_будет_AUDI 52 минуты назад

      Для количества??? Сильно утешит??? Они теперь на пару друг-другу станут голевые ситуации создавать???

      0
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      Рейтинг: +1060

      ALEX ML 1 час назад

      Не сомневался, что договорятся. Просто СУПЕР

      1
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      Рейтинг: +231

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Странный случай. Комличенко воспитанник Академии Краснодар, но ни Краснодар ,ни Комличенко не пожелали возвращения забивного игрока домой . Видимо что то раньше между ними произошло, что такая обоюдная неприязнь

      0
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      Рейтинг: +659

      GSmall 1 час назад

      Был шанс карьерного роста и он его упустил.Единственное непонятно почему Млада его за копейки отдает

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1682

      все_будет_AUDI > GSmall 53 минуты назад

      А где рости в зените ? Сидя и Набивая карманы деньгами )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4715

      Агасфер > GSmall 50 минут назад

      ДЛя "Млады" это огромные деньги,Вы просто до сих пор наивно верите в поголовное материальное благополучие "новых европейцев".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +659

      GSmall > все_будет_AUDI 41 минуту назад

      Я и не говорил в Зенит что надо.Мог бы еще сезончик провести на таком же уровне и какой нибудь Андерлехт или Сент Этьен(к примеру)взяли бы,а дальше больше

      0
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      Рейтинг: +9396

      vladimir-7 1 час назад

      Вот и отлично и может приступить к играм в чемпионате России и ЛЕ.
      Теперь нужно искать опорника типа П.Вернблума

      5
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      Рейтинг: +4715

      Агасфер > vladimir-7 50 минут назад

      С этого надо было начинать,а не "Уфу" переводить в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +9396

      vladimir-7 > Агасфер 40 минут назад

      Е.Гинер и Р.Бабаев лучше знают с чего начинать, кого
      и за сколько приобретать. Им равных руководителей
      в клубах РПЛ нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Milaninho 1 час назад

      Отлично!

      5
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      Рейтинг: +649

      CSKA57 1 час назад

      Скорей бы уже!

      7
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