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    РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака»

    Пресс-служба РПЛ извинилась за пост с голом экс-форварда «Зенита» Халка в ворота «Спартака» в матче, который состоялся 26 сентября 2015 года.

    РПЛ в рамках промо к очередному матчу «Зенита» против «Спартака» напомнил об ударе бразильца, подписав:

    «Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».

    Примерно в то же время, когда был выложен твит, «Спартак» проиграл «Браге» (1:2) и вылетел из Лиги Европы.

    Всем, кто выразил негодование постом пресс-служба РПЛ отвечала одинаково:

    «Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча Спартака. Мы дали это видео в рамках промо игры #СпартакЗенит, но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение. Не отписывайтесь, пожалуйста, давайте готовиться к главному матчу тура вместе».

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2745

      RotBerg 21 секунду назад

      ₽)))))

      0
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      Рейтинг: +1383

      Валерий1965 2 минуты назад

      Да классный отделение был!) Болельщикам Спартака - соболезнования по игре с Брагой. Жуткое зрелище было. Хотя уже давно говорю, что Спартак и Локо а кубки запускать только расстраиваться.... А в дерби - честной и классной игры!

      0
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      Рейтинг: +107

      Frazaran 3 минуты назад

      Люди совсем сдурели.. мне как нейтральному болельщику не видется в этом ничего обидного .. гол был , год был красивый , удар сильный .. и ? Наверно надо быть болельщиком спартака что понять как это обидно

      1
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      Рейтинг: +6798

      ufos73 5 минут назад

      Даже для болота слишком много газа...

      1
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      Рейтинг: +3226

      anatolich72 6 минут назад

      Пресс- служба газпрёма РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1808

      ухоженный крокодил > anatolich72 3 минуты назад

      Так мы везде первые, а вы выперды, только РПЛ подсираете!

      -1
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      Рейтинг: +1040

      Борат 11 минут назад

      а сраптачи когда будут извиняться за то что занимают чье-то место в лиге европы, вылетают на квалификации, а потом эти очки для страны на всех участников делятся???

      6
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      Рейтинг: +2175

      JTherry 11 минут назад

      бараны РПЛовские тупоголовые...

      0
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      Рейтинг: +1808

      ухоженный крокодил 13 минут назад

      Они правильно сказали, мы вас по полной вздрючим за то что вылетели.
      Очки в копилку РПЛ не принесли, на вам по жепе детки!!!
      =)))

      -2
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      Рейтинг: +2175

      JTherry > ухоженный крокодил 9 минут назад

      тебе вчера Павлюченко написал, как правильно пишется слово "жОпа"))) до встречи на Арене-Открытии

      0
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      Рейтинг: +1808

      ухоженный крокодил > JTherry 6 минут назад

      А ты как думаешь.
      А как пишется жЕлуди?
      С мозгами мАсковскими ходить жЕстко.
      =))))

      -1
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      Рейтинг: +2175

      JTherry > ухоженный крокодил 54 секунды назад

      да пиши все через "ять", юморист *********

      0
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      Рейтинг: +321

      Dmitriy 71 16 минут назад

      Эти суки должны быть нейтральны . Жополизы

      6
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      Рейтинг: +321

      Dmitriy 71 17 минут назад

      Стадо пидоров

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