РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака»

Пресс-служба РПЛ извинилась за пост с голом экс-форварда «Зенита» Халка в ворота «Спартака» в матче, который состоялся 26 сентября 2015 года.

РПЛ в рамках промо к очередному матчу «Зенита» против «Спартака» напомнил об ударе бразильца, подписав:

«Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка».

Примерно в то же время, когда был выложен твит, «Спартак» проиграл «Браге» (1:2) и вылетел из Лиги Европы.

Всем, кто выразил негодование постом пресс-служба РПЛ отвечала одинаково:

«Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча Спартака. Мы дали это видео в рамках промо игры #СпартакЗенит, но, к сожалению, в не самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение. Не отписывайтесь, пожалуйста, давайте готовиться к главному матчу тура вместе».