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    Уткин: «Нойштедтер в обойме – это смех. Но так устроено, и при Черчесове останется так»

    Комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном.

    «Должен сказать, что я в целом не очень разделяю саму постановку вопроса. Если вас раздражает Сослан Джанаев на позиции третьего вратаря, то нужно: а) сказать спасибо, что не Габулов (он закончил – ну и что?); б) меня гораздо больше удивляет вызов вторым Лунева.

    Но разве все это говорит что-то новое о Черчесове? Вот он такой. При нем позиция третьего вратаря по функционалу – как место космонавта-туриста на МКС, с той лишь разницей, что за ее заполнение не берут денег. И это, кстати, совершенно зря, потому что должен же быть хоть какой-то смысл?

    Черчесов очень упрямый. А это, с одной стороны, первый признак тупости (Глеб Жеглов (с)), а с другой – принципиальность. Выбирайте сами, но лучше всего за вас выберет результат.

    Черчесов крайне консервативен, ну, и само по себе это не хорошо и не плохо – он таков. Если вы критикуете выбор, который он делает – выбор не изменится. Критикуйте его самого, потому что выбирать иначе станет только иной тренер национальной команды.

    Вопрос вообще не в том, кто в сборную вызван, а кто выйдет на поле. И вот это куда более существенный вопрос. Опять же опираясь на консерватизм Черчесова: он долго ко всему готовится, назрела ли ставка в основном составе на Миранчуков? Вот что любопытно.

    Они хороши, но базовой роли в сборной не играют. Да, есть еще Головин, но сейчас турнир, в котором участвует сборная, и набор соперников очень даже позволяют попробовать более атакующую манеру игры. Допускающую, в принципе, в старте всех троих. Мы ведь не на чемпионате мира сейчас. Наши соперники – Шотландия и Казахстан.

    Меня это интересует куда сильнее, чем невызов Соболева, Чалов в молодежке и игнор рубиновцев. Это все тоже насущные проблемы, но, повторюсь, они связаны с личностью главного тренера (на мой взор). А время для «тренера вон!» не пришло.

    Да, Нойштедтер в обойме – это смех. Но так будет. Он и в Динамо в обойме – тоже ржака. Но так устроено и при Черчесове останется так. Миранчуки or not Миранчуки – вот в чем вопрос», – написал Уткин в своем телеграме.

    Ранее главный тренер Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную хавбека Романа Нойштедтера.

    • В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
    • Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск. Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      Лев из Москвы 2 минуты назад

      Мне неприятно стало смотреть Ваш сайт. Кроме Вас этого Васю никто и не публикует . Вы уже как желтая пресса. Это же наши дети читают. Думайте , а не просто всяких глупцов транслировать в инет

      0
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище 17 минут назад

      Мне из-за Черчесова совершенно не хочется смотреть на сборную и тем более ходить на стадион. Как вижу его .... рожу-настроение портится.

      1
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      Рейтинг: +822

      neim 23 минуты назад

      Надо Уткина главным тренером сборной назначить. Он лучше всех знает, кого в состав брать.

      2
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      Рейтинг: +10

      Лев из Москвы 25 минут назад

      Только хамье нажравшись пишет людям всякое дерьмо. Он нас за идиотов держит? Недоделанный

      0
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      Рейтинг: +10

      Лев из Москвы 28 минут назад

      Пьянь

      0
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      Рейтинг: +10

      Лев из Москвы 28 минут назад

      Вася опять нажрался?

      0
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      Рейтинг: +2723

      AtticusFinch 1 час назад

      Этот гнилой физрук постоянно что-то мутит! то землячков своих вызывает в сборную третьими вратарями - то динамовцев) видать откаты ему делают за вызов...

      3
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      Рейтинг: +1437

      Axe111 1 час назад

      ФИЗРУК что с него взять

      1
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      Рейтинг: +2196

      maygli 1 час назад

      Какой тренер, такой и выбор. Вот такой он видит свою команду. Зачем навязывать ему того кого он не хочет? Каждый тренер по себе команду набирает. В конце-концов ему за всё потом ответ держать.

      0
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      Рейтинг: +7450

      Serjoga > maygli 36 минут назад

      Интересно, как он будет отвечать, если сборная провалится на отборе? Знаю точно, что полностью потребует свои "тугрики" по контракту и пойдет тренировать Спартак! И кто и что с него могут спросить?

      0
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      Рейтинг: +386

      Сенситив 1 час назад

      вот и Васёк подвалил со своей бочкой дёгтя, хотя толстяк прав -
      ...Вопрос вообще не в том, кто в сборную вызван, а кто выйдет на поле...
      какие фигуры поставит усатый, такие и зарулят, а вот на результат-то и глянем в прямом эфире, Гусев уже лясы точит, как-то так...))

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