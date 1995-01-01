Уткин: «Нойштедтер в обойме – это смех. Но так устроено, и при Черчесове останется так»

Комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном.

«Должен сказать, что я в целом не очень разделяю саму постановку вопроса. Если вас раздражает Сослан Джанаев на позиции третьего вратаря, то нужно: а) сказать спасибо, что не Габулов (он закончил – ну и что?); б) меня гораздо больше удивляет вызов вторым Лунева.

Но разве все это говорит что-то новое о Черчесове? Вот он такой. При нем позиция третьего вратаря по функционалу – как место космонавта-туриста на МКС, с той лишь разницей, что за ее заполнение не берут денег. И это, кстати, совершенно зря, потому что должен же быть хоть какой-то смысл?

Черчесов очень упрямый. А это, с одной стороны, первый признак тупости (Глеб Жеглов (с)), а с другой – принципиальность. Выбирайте сами, но лучше всего за вас выберет результат.

Черчесов крайне консервативен, ну, и само по себе это не хорошо и не плохо – он таков. Если вы критикуете выбор, который он делает – выбор не изменится. Критикуйте его самого, потому что выбирать иначе станет только иной тренер национальной команды.

Вопрос вообще не в том, кто в сборную вызван, а кто выйдет на поле. И вот это куда более существенный вопрос. Опять же опираясь на консерватизм Черчесова: он долго ко всему готовится, назрела ли ставка в основном составе на Миранчуков? Вот что любопытно.

Они хороши, но базовой роли в сборной не играют. Да, есть еще Головин, но сейчас турнир, в котором участвует сборная, и набор соперников очень даже позволяют попробовать более атакующую манеру игры. Допускающую, в принципе, в старте всех троих. Мы ведь не на чемпионате мира сейчас. Наши соперники – Шотландия и Казахстан.

Меня это интересует куда сильнее, чем невызов Соболева, Чалов в молодежке и игнор рубиновцев. Это все тоже насущные проблемы, но, повторюсь, они связаны с личностью главного тренера (на мой взор). А время для «тренера вон!» не пришло.

Да, Нойштедтер в обойме – это смех. Но так будет. Он и в Динамо в обойме – тоже ржака. Но так устроено и при Черчесове останется так. Миранчуки or not Миранчуки – вот в чем вопрос», – написал Уткин в своем телеграме.

Ранее главный тренер Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную хавбека Романа Нойштедтера.