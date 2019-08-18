Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Во время столкновения фанатов в Гондурасе погибли три человека и 12 получили повреждения

    Трагедия произошла в Тегусигальпе перед матчем чемпионата Гондураса между «Мотагуа» и «Олимпией».

    Незадолго до начала встречи фанаты «Олимпии» атаковали автобус с игроками «Мотагуа», бросив в него камни. Из-за этого трое футболистов команды получили повреждения.

    В итоге игра была отменена, но столкновения болельщиков продолжились уже на стадионе. Чтобы попытаться разогнать толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

    В результате столкновения фанатов погибли трое человек, еще 12 получили повреждения различной степени тяжести.

    Президент «Мотагуа» обвинил в произошедшем болельщиков «Олимпии».

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru