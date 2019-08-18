Во время столкновения фанатов в Гондурасе погибли три человека и 12 получили повреждения

Трагедия произошла в Тегусигальпе перед матчем чемпионата Гондураса между «Мотагуа» и «Олимпией».

Незадолго до начала встречи фанаты «Олимпии» атаковали автобус с игроками «Мотагуа», бросив в него камни. Из-за этого трое футболистов команды получили повреждения.

В итоге игра была отменена, но столкновения болельщиков продолжились уже на стадионе. Чтобы попытаться разогнать толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В результате столкновения фанатов погибли трое человек, еще 12 получили повреждения различной степени тяжести.

Президент «Мотагуа» обвинил в произошедшем болельщиков «Олимпии».