Тарасов: «Фарфан – жадный. Никогда не скидывается, если нужна финансовая помощь»

поручил бы фану проверенному, выяснить инфу ... раз фанам помогает и они в момент вычислят
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что игроки команды неоднократно оказывали финансовую поддержку болельщикам москвичей. При этом россиянин отметил, что нападающий Джефферсон Фарфан никогда не дает деньги на помощь фанатам.
– Мы слышали, что вы много раз вписывались за фанатов «Локомотива».
– Мы помогали, если в семьях случались какие-то трагедии. Я в такие моменты был посыльным. Собирал денежки в команде.
– На похороны, операции?
– Да. Увы, такое часто случается. Кто-то в институте учится и не может помочь родителям.
– Собираете деньги с российских футболистов или с легионеров тоже?
– Со всех. Подходишь с переводчиком. Без него игрок может подумать, что все это хи-хи, ха-ха. А тут серьeзная тема. Парни идут на встречу.
– Даже условный Фарфан?
– Нет, он – жадный, а все остальные помогают. Сидим в раздевалке. Определили какую-то сумму. Два дня на сбор. Один собрал, другой отдал и отчитался.
– Как понимаете в какой момент реально людям нужна помощь, а когда вас разводят на деньги?
– Верим фанатам, с которыми давно знакомы. А мошенников много. Если я сейчас открою сообщения в инстаграме, то в каждом втором будет написано «Помоги». Просто однажды я сказал, что этим занимаюсь. После этого мне стали ежедневно писать. При этом люди исчезают, не подтверждая, куда делись деньги. Прикрываются смертью. Я ведусь на это, перевожу деньги, и человек просто удаляет свой профиль. Поэтому я больше этим не занимаюсь.
– Какая самая крупная сумма у вас утекала?
– Просили деньги на автоматическое инвалидное кресло – более 200 тысяч рублей. Я перевeл деньги и люди исчезли. Было неприятно. После такого не хочется этим больше заниматься. Я сейчас могу открыть сообщения. Вот пишут. Это вообще сильно: «Привет, Саня! Помоги 400 рублей».
– Саня?
– Саня! Я даже это сфоткал. А так пишут: «Помоги, я из Челябинска. У друга день рождения». «Брат, скинь денег купить одежду перед учебой». На эти сообщения я даже не реагирую. А иногда присылают: «Я из Украины, жена заболела, нужна операция, а я работаю слесарем. Кредит – 55 тысяч». Хочется помочь, но на это отвечать уже не могу. Только если люди будут лично приходить, а не писать.