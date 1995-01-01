Полиция отпустила всех болельщиков «Спартака», задержанных в Ростове-на-Дону

Полиция отпустила болельщиков «Спартака», которых задержали после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Все задержанные были отпущены из полиции.

В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», – сообщили «Спорт-экспрессу» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Статья 20.31 КоАП РФ: «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

После игры болельщики «Спартака» не могли покинуть стадион «Ростов-Арена».

После получаса ожидания они начали требовать у стюардов, чтобы их выпустили.

В ситуацию вмешался ОМОН. Сотрудники Росгвардии начали разгонять собравшихся у выхода болельщиков.

Подробнее о ситуации:

После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки