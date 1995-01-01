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    Полиция отпустила всех болельщиков «Спартака», задержанных в Ростове-на-Дону

    Полиция отпустила болельщиков «Спартака», которых задержали после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    «Все задержанные были отпущены из полиции.

    В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», – сообщили «Спорт-экспрессу» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

    Статья 20.31 КоАП РФ: «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

    • После игры болельщики «Спартака» не могли покинуть стадион «Ростов-Арена».
    • После получаса ожидания они начали требовать у стюардов, чтобы их выпустили.
    • В ситуацию вмешался ОМОН. Сотрудники Росгвардии начали разгонять собравшихся у выхода болельщиков.

    Подробнее о ситуации:

    После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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