Полиция отпустила всех болельщиков «Спартака», задержанных в Ростове-на-Дону

Полиция отпустила болельщиков «Спартака», которых задержали после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).
«Все задержанные были отпущены из полиции.
В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», – сообщили «Спорт-экспрессу» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Статья 20.31 КоАП РФ: «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
- После игры болельщики «Спартака» не могли покинуть стадион «Ростов-Арена».
- После получаса ожидания они начали требовать у стюардов, чтобы их выпустили.
- В ситуацию вмешался ОМОН. Сотрудники Росгвардии начали разгонять собравшихся у выхода болельщиков.
Подробнее о ситуации:
После матча «Ростова» и «Спартака» болельщиков долго держали на выходе со стадиона. ОМОН использовал дубинки