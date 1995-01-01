Экс-вратарь «Крыльев Советов» М’Боли – лучший игрок финала Кубка Африки; Бенассер – MVP турнира

Назван лучший футболист завершившегося Кубка Африки. Им стал полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннсер – победитель турнира, представляющий «Эмполи».
Лучшим футболистом финала организаторы признали другого игрока алжирской сборной – вратаря Раиса М’Боли. В решающем матче турнира он оставил свои ворота в неприкосновенности.
- С 2011 по 2013 год голкипер выступал за «Крылья Советов» (17 матчей в РПЛ, 26 пропущенных голов).
- Сейчас вратарь принадлежит «Аль-Иттифаку» из Саудовской Аравии.
- Сборная Алжира взяла Кубок Африки во второй раз в истории (первый – в 1990 году).