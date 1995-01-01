Экс-вратарь «Крыльев Советов» М’Боли – лучший игрок финала Кубка Африки; Бенассер – MVP турнира

Назван лучший футболист завершившегося Кубка Африки. Им стал полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннсер – победитель турнира, представляющий «Эмполи».

Лучшим футболистом финала организаторы признали другого игрока алжирской сборной – вратаря Раиса М’Боли. В решающем матче турнира он оставил свои ворота в неприкосновенности.