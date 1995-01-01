Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Экс-вратарь «Крыльев Советов» М’Боли – лучший игрок финала Кубка Африки; Бенассер – MVP турнира

    Назван лучший футболист завершившегося Кубка Африки. Им стал полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннсер – победитель турнира, представляющий «Эмполи».

    Лучшим футболистом финала организаторы признали другого игрока алжирской сборной – вратаря Раиса М’Боли. В решающем матче турнира он оставил свои ворота в неприкосновенности.

    • С 2011 по 2013 год голкипер выступал за «Крылья Советов» (17 матчей в РПЛ, 26 пропущенных голов).
    • Сейчас вратарь принадлежит «Аль-Иттифаку» из Саудовской Аравии.
    • Сборная Алжира взяла Кубок Африки во второй раз в истории (первый – в 1990 году).

    Источник: Твиттер Кубка Африки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72554
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru