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    Кубок Африки. Алжир благодаря голу на второй минуте обыграл в финале Сенегал

    Завершился очередной розыгрыш Кубка Африки. В финале алжирцы одержали минимальную победу над Сенегалом.

    Единственный гол забил нападающий Багдад Бунеджах, представляющий катарский «Аль-Садд». Алжирцы выиграли свой второй Кубок Африки (первый – в 1990 году).

    Кубок Африки. Финал

    Сенегал – Алжир – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бунеджах, 2.

    Результаты Кубка Африки

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2019 23:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2761

      Yev 7 минут назад

      Это не футбол, а драка гопников на лужайке. Убожество. Да и весь турнир серость и скука. Недавно закончился Южноамериканский Кубок, который тоже был не фонтан, но по сравнению с Африкой это была феерия футбола. Одним словом,... не, не хочется чтобы меня обвинили в расизме.

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      Рейтинг: +323

      ssspartak 35 минут назад

      не, ну в плане результатов матчей и хода турнира - было интересно наблюдать за кубком. а в целом игры футбол - отстой и кал. столько брака, столько трусости вплане неазрта игры. ждалось большего от африки, но видимо там копируют дешевые европейские мотивы

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      Рейтинг: +10003

      Garrincha58 42 минуты назад

      матч длился 2 минуты

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      Рейтинг: +690

      VAD07 43 минуты назад

      Кто матч смотрел, либо эти "шоколадки" настолько тупые, либо они специально слили матч. Полное превосходство по игре, а в завершении как будто спецом мимо били. Теперь я понимаю почему ни одного темнокожего думающего плеймейкера нет, их игра бей беги, а там как попадёт.

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      Рейтинг: +6922

      KLIM777 44 минуты назад

      все закончился этот говно-кубок? Неужели.

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      Рейтинг: +845

      GermanVo 56 минут назад

      Алжирцев, конечно, с победой. Но что за судейство??? Мы ещё на наших судей гоним. Тут просто беспредел какой-то.

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      Рейтинг: +6922

      KLIM777 > GermanVo 44 минуты назад

      судейство везде полное г. Вар ведь не просто так появился.

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      Рейтинг: +323

      ssspartak > GermanVo 32 минуты назад

      это африка и их уровень судейства это примерно как в нашей фнл

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