Кубок Африки. Алжир благодаря голу на второй минуте обыграл в финале Сенегал

Это не футбол, а драка гопников на лужайке. Убожество. Да и весь турнир серость и скука. Недавно закончился Южноамериканский Кубок, который тоже был не фонтан, но по сравнению с Африкой это была феерия футбола. Одним словом,... не, не хочется чтобы меня обвинили в расизме.
Завершился очередной розыгрыш Кубка Африки. В финале алжирцы одержали минимальную победу над Сенегалом.
Единственный гол забил нападающий Багдад Бунеджах, представляющий катарский «Аль-Садд». Алжирцы выиграли свой второй Кубок Африки (первый – в 1990 году).
Кубок Африки. Финал
Гол: 0:1 – Бунеджах, 2.