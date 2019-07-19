Кубок Африки. Алжир благодаря голу на второй минуте обыграл в финале Сенегал

Завершился очередной розыгрыш Кубка Африки. В финале алжирцы одержали минимальную победу над Сенегалом.

Единственный гол забил нападающий Багдад Бунеджах, представляющий катарский «Аль-Садд». Алжирцы выиграли свой второй Кубок Африки (первый – в 1990 году).

Кубок Африки. Финал

Сенегал – Алжир – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бунеджах, 2.

Результаты Кубка Африки