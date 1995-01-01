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    «Барселона» за последние пять лет потратила на трансферы 1,08 миллиарда. Это больше любого другого клуба

    После приобретения нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна «Барселона» вышла в лидеры по тратам на трансферы за последние пять лет. Суммарно каталонцы израсходовали на новых футболистов в период с 2014 по 2019 год 1,08 миллиарда евро.

    На втором месте идет «Манчестер Сити» (996 миллионов евро). Замыкает десятку «Рома» (586 миллионов).

    1. «Барселона» (Испания) — 1,08 миллиарда.

    2. «Манчестер Сити» (Англия) — 996 миллионов.

    3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 890 миллионов.

    4. «Челси» (Англия) — 875 миллионов.

    5. «Ювентус» (Италия) — 868 миллионов.

    6. «Атлетико» (Испания) — 800 миллионов.

    7. «ПСЖ» (Франция) — 773 миллионов.

    8. «Реал» (Испания) — 755 миллионов.

    9. «Ливерпуль» (Англия) — 714 миллионов.

    10. «Рома» (Италия) — 586 миллионов.

    • За последние пять лет «Барселона» один раз взяла Лигу чемпионов.
    • Трансфер Гризманна – шестой в истории футбола по стоимости.
    • Француз – действующий чемпион мира.

    Источник: Voetbal International

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