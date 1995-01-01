«Барселона» за последние пять лет потратила на трансферы 1,08 миллиарда. Это больше любого другого клуба

После приобретения нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна «Барселона» вышла в лидеры по тратам на трансферы за последние пять лет. Суммарно каталонцы израсходовали на новых футболистов в период с 2014 по 2019 год 1,08 миллиарда евро.

На втором месте идет «Манчестер Сити» (996 миллионов евро). Замыкает десятку «Рома» (586 миллионов).

1. «Барселона» (Испания) — 1,08 миллиарда.

2. «Манчестер Сити» (Англия) — 996 миллионов.

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 890 миллионов.

4. «Челси» (Англия) — 875 миллионов.

5. «Ювентус» (Италия) — 868 миллионов.

6. «Атлетико» (Испания) — 800 миллионов.

7. «ПСЖ» (Франция) — 773 миллионов.

8. «Реал» (Испания) — 755 миллионов.

9. «Ливерпуль» (Англия) — 714 миллионов.

10. «Рома» (Италия) — 586 миллионов.