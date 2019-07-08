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    Чилаверт: «Согласен с Месси, КОНМЕБОЛ убивает футбол»

    Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт вступился за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, заявившего, что в КОНМЕБОЛ делали все, чтобы Бразилия выиграла турнир.

    «У меня нет сомнений, что этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол, а они еще хотят наказать Месси. Разве это нормально, если мы живем в демократическом мире? Футболисты должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», – заявил бывший вратарь.

    КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на два года.

    • Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.
    • Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.

    Месси: «К сожалению, кубок подготовлен для Бразилии»

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +428

      OBOLEV 13 минут назад

      Как всегда ) Пожурят да отпустят. Месси извиняться не будет. А через месяц уже все все забудут....
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