Чилаверт: «Согласен с Месси, КОНМЕБОЛ убивает футбол»

Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт вступился за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, заявившего, что в КОНМЕБОЛ делали все, чтобы Бразилия выиграла турнир.

«У меня нет сомнений, что этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол, а они еще хотят наказать Месси. Разве это нормально, если мы живем в демократическом мире? Футболисты должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», – заявил бывший вратарь.

КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) может дисквалифицировать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на два года.

Месси раскритиковал судейство на Кубке Америки-2019 и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Футболиста удалили в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1). Он считает, что это произошло из-за его высказываний о судьях после полуфинального матча с Бразилией.

Месси: «К сожалению, кубок подготовлен для Бразилии»