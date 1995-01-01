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    Салах – болельщикам после вылета с Кубка Африки: «Ожидали, что будем идти по пути до конца и завоюем титул»

    Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал вылет национальной команды на стадии 1/8 финала Кубка Африки после поражения от ЮАР (0:1).

    «Невероятно грустно, что мы быстро покинули Кубок Африки. Ожидали, что будем идти по пути вместе до конца и завоюем титул для нашей верной публики. Я благодарен вам за поддержку. Надеюсь, мы будем учиться на ошибках, которые были допущены», – заявил Салах.

    • Накануне в отставку подали глава Ассоциации футбола Египта Хани Або Рида и главный тренер национальной команды Хавьер Агирре.
    • Сборная ЮАР завтра сыграет в полуфинале турнира против Нигерии.

    Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

    Источник: Твиттер Мохамеда Салаха

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