Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.
Агирре возглавил сборную Египта летом 2018 года.
Контракт с национальной командой действовал до 2022 года.
- Ранее 60-летний специалист работал с «Аль-Вахда» из ОАЭ.
- Кроме того, он возглавлял сборные Японии и Мексики.
Источник: KingFut
KingFut – египетский спортивный ресурс, работает с 2012 года. Некоторое время сотрудничал с «Ювентусом» и «Сток Сити».