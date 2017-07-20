Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.

Агирре возглавил сборную Египта летом 2018 года.

Контракт с национальной командой действовал до 2022 года.