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    Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

    После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку.

    Агирре возглавил сборную Египта летом 2018 года.

    Контракт с национальной командой действовал до 2022 года.

    Источник: KingFut

    KingFut – египетский спортивный ресурс, работает с 2012 года. Некоторое время сотрудничал с «Ювентусом» и «Сток Сити».

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