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    Тиаго Силва – о словах Месси: «После поражения от «Барселоны» игроки «ПСЖ» молчали по поводу судейства»

    Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тиаго Силва высказался по поводу критики нападающего «Барселоны» и Аргентины Лионеля Месси в адрес КОНМЕБОЛ.

    После поражения от бразильцев (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал главного арбитра встречи, а после матча за третье место с Чили (2:1) он обвинил организаторов турнира в коррупции, заявив, что Аргентине не позволили выйти в финал.

    «Тут тяжело давать какие-либо комментарии. Временами после проигрышей мы пытаемся обвинить других.

    Печально. После поражения 1:6 (от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2016/17) мы промолчали по поводу судейства, несмотря на возмутительные действия арбитра (Дениза Айтекина).

    Нужно быть уважительным к истории. У сборной Бразилии пять звезд (на эмблеме за победы на чемпионатах мира), и ни одну из них мы не украли», – сказал Силва.

    • На Кубке Америки-2019 Месси провел шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +994

      Derzkiy1 46 минут назад

      Все грамотно сказал , 6:1 явно там не было , да и матч с Челси можно вспомнить !

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