Тиаго Силва – о словах Месси: «После поражения от «Барселоны» игроки «ПСЖ» молчали по поводу судейства»

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тиаго Силва высказался по поводу критики нападающего «Барселоны» и Аргентины Лионеля Месси в адрес КОНМЕБОЛ.

После поражения от бразильцев (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал главного арбитра встречи, а после матча за третье место с Чили (2:1) он обвинил организаторов турнира в коррупции, заявив, что Аргентине не позволили выйти в финал.

«Тут тяжело давать какие-либо комментарии. Временами после проигрышей мы пытаемся обвинить других.

Печально. После поражения 1:6 (от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2016/17) мы промолчали по поводу судейства, несмотря на возмутительные действия арбитра (Дениза Айтекина).

Нужно быть уважительным к истории. У сборной Бразилии пять звезд (на эмблеме за победы на чемпионатах мира), и ни одну из них мы не украли», – сказал Силва.